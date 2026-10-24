Стрілянина сталася у Святошинському районі Києва: один чоловік загинув, ще один поранений, стрільця затримали

У суботу, 24 жовтня, у Святошинському районі Києва під час конфлікту між чоловіками один із учасників відкрив вогонь із травматичного пістолета. Унаслідок отриманих поранень один потерпілий помер, іншого госпіталізовано. Правоохоронці затримали стрільця.

Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі інциденту

"Попередньо відомо, що на вулиці між компанією чоловіків відбувся конфлікт, у ході якого один з них дістав пістолет травматичної дії та здійснив декілька пострілів у бік опонентів", - сказано в повідомленні.

Від отриманих поранень один з потерпілих загинув, іншого - госпіталізовано. Наразі лікарі надають йому допомогу.

Правоохоронці затримали стрільця. Всі обставини події наразі зʼясовуються.

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