2 916 35
Стрілянина сталася у Святошинському районі Києва: один чоловік загинув, ще один поранений, стрільця затримали
У суботу, 24 жовтня, у Святошинському районі Києва під час конфлікту між чоловіками один із учасників відкрив вогонь із травматичного пістолета. Унаслідок отриманих поранень один потерпілий помер, іншого госпіталізовано. Правоохоронці затримали стрільця.
Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі інциденту
"Попередньо відомо, що на вулиці між компанією чоловіків відбувся конфлікт, у ході якого один з них дістав пістолет травматичної дії та здійснив декілька пострілів у бік опонентів", - сказано в повідомленні.
Від отриманих поранень один з потерпілих загинув, іншого - госпіталізовано. Наразі лікарі надають йому допомогу.
Правоохоронці затримали стрільця. Всі обставини події наразі зʼясовуються.
Топ коментарі
+8 Roma Chernyi
показати весь коментар24.10.2026 18:38 Відповісти Посилання
+5 Andrijmak63
показати весь коментар24.10.2026 18:36 Відповісти Посилання
+5 Алексей Балан #550923
показати весь коментар24.10.2026 18:46 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль