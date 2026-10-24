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Новини Стрілянина в Києві
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Стрілянина сталася у Святошинському районі Києва: один чоловік загинув, ще один поранений, стрільця затримали

зброя,пістолет

У суботу, 24 жовтня, у Святошинському районі Києва під час конфлікту між чоловіками один із учасників відкрив вогонь із травматичного пістолета. Унаслідок отриманих поранень один потерпілий помер, іншого госпіталізовано. Правоохоронці затримали стрільця.

Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі інциденту 

"Попередньо відомо, що на вулиці між компанією чоловіків відбувся конфлікт, у ході якого один з них дістав пістолет травматичної дії та здійснив декілька пострілів у бік опонентів", - сказано в повідомленні.

Від отриманих поранень один з потерпілих загинув, іншого - госпіталізовано. Наразі лікарі надають йому допомогу.

Правоохоронці затримали стрільця. Всі обставини події наразі зʼясовуються.

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Автор: 

Київ (17466) стрілянина (2033)
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Топ коментарі
+8
Травматичну зброю може отримати людина лише з певного соціального кола, звичайний Василь її ніколи не купить.
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24.10.2026 18:38 Відповісти
+5
Ствол в кожну хату! Ну-ну.
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24.10.2026 18:36 Відповісти
+5
Welcome в ЗСУ, тут дають зброю, перевірено
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24.10.2026 18:46 Відповісти

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