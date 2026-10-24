Мерц отверг сотрудничество с ультраправой "Альтернативой для Германии"
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в очередной раз отверг разговоры о смягчении политики изоляции ультраправой "Альтернативы для Германии". Несмотря на призывы некоторых сопартийцев найти пути сотрудничества с AfD, Мерц подчеркнул незыблемость политики "защитного барьера".
Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Позиция Мерца
"Тот, кто считает, что должен голосовать за этих людей, не имеет места в нашем Союзе. Им нет места среди нас", — заявил Мерц на заседании Христианско-социального союза (ХСС), партии-побратима его Христианско-демократического союза (ХДС).
Раскол в Саксонии-Анхальт
Ранее стало известно, что политик от ХДС Гвидо Гойер планирует пойти против позиции своей партии и принять участие в голосовании по избранию министра-президента земли Саксония-Ангальт.
Партия ХДС в Саксонии-Ангальт планирует бойкотировать декабрьские заседания по избранию премьер-министра земли, где основным кандидатом является представитель ультраправой "АдН" Ульрих Зигмунд.
На данный момент Гойер оказался единственным однопартийцем Мерца, который отказался покидать сессионный зал во время голосования.
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