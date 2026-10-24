Мерц відкинув співпрацю з ультраправою "Альтернативою для Німеччини"

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц вкотре відкинув розмови щодо пом'якшення політики ізоляції ультраправої "Альтернативи для Німеччини". Попри заклики деяких однопартійців знайти шляхи співпраці з AfD, Мерц наголосив на непорушності політики "захисного бар’єру".

Про це пише агенство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Позиція Мерца

"Той, хто вважає, що мусить голосувати за цих людей, не має місця в нашому Союзі. Їм немає місця серед нас", – заявив Мерц на засіданні Християнсько-соціального союзу (ХСС), партії-побратима його Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

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Розкол у Саксонії-Ангальт

Раніше стало відомо, що політик від ХДС Гвідо Гоєр планує піти проти позиції своєї партії та взяти участь у голосуванні за обрання міністра-президента землі Саксонія-Ангальт.

Партія ХДС у Саксонії-Ангальт планує бойкотувати грудневі засідання з обрання прем'єр-міністра землі, де основним кандидатом є представник ультраправої "АдН" Ульріх Зігмунд.

Наразі Гоєр виявився єдиним однопартійцем Мерца, який відмовився виходити з сесійної зали під час голосування.

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