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Россияне атаковали угледобывающее предприятие ДТЭК в Днепропетровской области: погиб водитель. ФОТО

В ночь на 25 октября враг атаковал одно из угледобывающих предприятий ДТЭК Энерго в Днепропетровской области. Вражеский дрон поразил грузовой автомобиль. Погиб водитель Виталий Щербина, который в это время исполнял служебные обязанности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

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Как отмечается, Виталий посвятил профессии 29 лет, из них 18 работал на предприятии ДТЭК Энерго.

погиб Виталий Щербина

"Коллеги уважали его за опыт, ответственность и добросовестный труд. Он погиб в свой профессиональный праздник — День автомобилиста и дорожника", — говорится в сообщении.

У Виталия остались сын и дочь.

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обстрел (36297) ДТЭК (687) Днепропетровская область (5825)
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