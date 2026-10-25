Россияне атаковали угледобывающее предприятие ДТЭК в Днепропетровской области: погиб водитель. ФОТО
В ночь на 25 октября враг атаковал одно из угледобывающих предприятий ДТЭК Энерго в Днепропетровской области. Вражеский дрон поразил грузовой автомобиль. Погиб водитель Виталий Щербина, который в это время исполнял служебные обязанности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Как отмечается, Виталий посвятил профессии 29 лет, из них 18 работал на предприятии ДТЭК Энерго.
"Коллеги уважали его за опыт, ответственность и добросовестный труд. Он погиб в свой профессиональный праздник — День автомобилиста и дорожника", — говорится в сообщении.
У Виталия остались сын и дочь.
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