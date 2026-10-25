Росіяни атакували вугледобувне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині: загинув водій. ФОТО

У ніч проти 25 жовтня ворог атакував одне з вугледобувних підприємств ДТЕК Енерго на Дніпропетровщині. Ворожий дрон влучив у вантажний автомобіль. Загинув водій Віталій Щербина, який у цей час виконував службові обов’язки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Як зазначається, Віталій присвятив професії 29 років, із них 18 працював на підприємстві ДТЕК Енерго.

"Колеги поважали його за досвід, відповідальність і сумлінну працю. Він загинув у своє професійне свято - День автомобіліста і дорожника", - йдеться у повідомленні.

У Віталія залишилися син і донька.