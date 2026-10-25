Росіяни атакували вугледобувне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині: загинув водій. ФОТО
У ніч проти 25 жовтня ворог атакував одне з вугледобувних підприємств ДТЕК Енерго на Дніпропетровщині. Ворожий дрон влучив у вантажний автомобіль. Загинув водій Віталій Щербина, який у цей час виконував службові обов’язки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Як зазначається, Віталій присвятив професії 29 років, із них 18 працював на підприємстві ДТЕК Енерго.
"Колеги поважали його за досвід, відповідальність і сумлінну працю. Він загинув у своє професійне свято - День автомобіліста і дорожника", - йдеться у повідомленні.
У Віталія залишилися син і донька.
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