Правительство направило 187,6 млн грн на восстановление поврежденных россиянами домов в трех областях, - Корецкий
Правительство выделило 187,6 млн грн на восстановление 33 многоквартирных домов, поврежденных в результате российской агрессии в Днепропетровской, Сумской и Киевской областях.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, средства из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии поступят в местные бюджеты.
Финансирование направляется на восстановление:
- 3 дома в Кривом Роге,
- 20 — в Сумах,
- 10 — в Киевской области.
По словам премьера, это поможет более чем 4 тысячам жителей как можно скорее вернуться в свои дома.
Ограниченные бюджетные ресурсы
"В условиях ограниченных бюджетных ресурсов продолжаем находить возможности для реализации проектов по восстановлению, чтобы помогать людям, чье жилье пострадало от российских атак", - добавил Корецкий.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль