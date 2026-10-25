Правительство направило 187,6 млн грн на восстановление поврежденных россиянами домов в трех областях, - Корецкий

Правительство выделило 187,6 млн грн на восстановление 33 многоквартирных домов, поврежденных в результате российской агрессии в Днепропетровской, Сумской и Киевской областях.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, средства из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии поступят в местные бюджеты.

Финансирование направляется на восстановление:

3 дома в Кривом Роге,

20 — в Сумах,

10 — в Киевской области.

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По словам премьера, это поможет более чем 4 тысячам жителей как можно скорее вернуться в свои дома.

Ограниченные бюджетные ресурсы

"В условиях ограниченных бюджетных ресурсов продолжаем находить возможности для реализации проектов по восстановлению, чтобы помогать людям, чье жилье пострадало от российских атак", - добавил Корецкий.

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