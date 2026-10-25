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Уряд спрямував 187,6 млн грн на відновлення пошкоджених росіянами будинків у трьох областях, - Корецький
Уряд спрямував 187,6 млн грн на відновлення 33 багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії у Дніпропетровській, Сумській та Київській областях.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, кошти з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії надійдуть до місцевих бюджетів.
Фінансування спрямовуємо на відновлення:
- 3 будинків у Кривому Розі,
- 20 - у Сумах,
- 10 - на Київщині.
За словами прем'єра, це допоможе понад 4 тисячам мешканців якнайшвидше повернутися у свої домівки.
Обмежені бюджетні ресурси
"В умовах обмежених бюджетних ресурсів продовжуємо знаходити можливість для реалізації проєктів з відновлення, щоб допомагати людям, чиє житло пошкоджене від російських атак", - додав Корецький.
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