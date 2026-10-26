Европа готовится к ядерному сдерживанию России, не полагаясь исключительно на США, - WSJ

Франция расширяет свою роль в обеспечении ядерной безопасности Европы на фоне растущих сомнений в надежности американских гарантий безопасности.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, к инициативе президента Эммануэля Макрона по "проактивному сдерживанию" уже присоединились 10 стран, среди которых Великобритания, Германия и Польша, сообщает Цензор.НЕТ.

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Предложенный план предусматривает размещение французских истребителей, способных нести ядерное оружие, в разных уголках Европы.

Кроме того, инициатива включает существенное усиление обмена разведывательными данными и развитие систем раннего предупреждения об угрозах.

Главная цель проекта — затруднить возможные расчеты России на раскол среди западных союзников, а также уменьшить критическую зависимость Европы от американского "ядерного зонтика".

В то же время страны Балтии не присоединились к этой инициативе, а Италия официально отказалась от участия.

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