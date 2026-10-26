Європа готується до ядерного стримування Росії без надії лише на США, - WSJ

Франція розширює свою роль у ядерному захисті Європи на тлі зростання сумнівів щодо надійності американських гарантій безпеки.

Як повідомляє видання The Wall Street Journal, до ініціативи президента Емманюеля Макрона з "проактивного стримування" вже приєдналися 10 країн, серед яких Велика Британія, Німеччина та Польща, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Запропонований план передбачає розміщення французських винищувачів, здатних нести ядерну зброю, у різних куточках Європи.

Окрім цього, ініціатива включає суттєве посилення обміну розвідувальними даними та розвиток систем раннього попередження про загрози.

Головна мета проєкту - ускладнити можливі розрахунки Росії на розкол серед західних союзників, а також зменшити критичну залежність Європи від американської "ядерної парасольки".

Водночас країни Балтії до цієї ініціативи не увійшли, а Італія офіційно відмовилася від участі.

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