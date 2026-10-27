Россия планирует переносить дата-центры под землю из-за украинских атак
Россия решила размещать центры обработки данных под землей на фоне украинских атак. Такой подход призван защитить цифровую инфраструктуру от ударов, однако подробности о масштабах и сроках реализации этого замысла не уточняются.
Министерство цифрового развития России утвердило рекомендации по защите центров обработки данных от атак беспилотников, сообщает Цензор.НЕТ
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Для стратегически важных объектов предлагается подземное размещение, усиление конструкций и системы радиоэлектронной борьбы.
Согласно документу, российские власти планируют внедрить комплексную систему защиты датацентров — от физического укрепления зданий до резервного хранения данных и координации с силовыми структурами. Рекомендации распространяются на объекты независимо от формы собственности и оператора.
Для наиболее важных центров обработки данных рассматривается возможность строительства под землей или в защищенных сооружениях. Также предлагается снижать заметность объектов с воздуха, устанавливать антидроновые заграждения и использовать средства радиоэлектронной борьбы.
Особое внимание уделяется устойчивости инженерной инфраструктуры. Конструкции должны защищать серверные помещения, системы охлаждения и электроснабжения от ударной волны и обломков. Для критически важных сервисов предусматривается резервирование данных, чтобы снизить риск длительных перебоев в работе цифровых платформ.
Представители российского IT-рынка прогнозируют, что дополнительные расходы на защиту дата-центров могут привести к росту тарифов провайдеров примерно на 10%.
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