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Новости Удары по дата-центрам в России
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Россия планирует переносить дата-центры под землю из-за украинских атак

Россия планирует переносить дата-центры под землю из-за украинских атак

Россия решила размещать центры обработки данных под землей на фоне украинских атак. Такой подход призван защитить цифровую инфраструктуру от ударов, однако подробности о масштабах и сроках реализации этого замысла не уточняются.

Министерство цифрового развития России утвердило рекомендации по защите центров обработки данных от атак беспилотников, сообщает Цензор.НЕТ

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Подробности

Для стратегически важных объектов предлагается подземное размещение, усиление конструкций и системы радиоэлектронной борьбы.

Согласно документу, российские власти планируют внедрить комплексную систему защиты датацентров — от физического укрепления зданий до резервного хранения данных и координации с силовыми структурами. Рекомендации распространяются на объекты независимо от формы собственности и оператора.

Для наиболее важных центров обработки данных рассматривается возможность строительства под землей или в защищенных сооружениях. Также предлагается снижать заметность объектов с воздуха, устанавливать антидроновые заграждения и использовать средства радиоэлектронной борьбы.

Особое внимание уделяется устойчивости инженерной инфраструктуры. Конструкции должны защищать серверные помещения, системы охлаждения и электроснабжения от ударной волны и обломков. Для критически важных сервисов предусматривается резервирование данных, чтобы снизить риск длительных перебоев в работе цифровых платформ.

Представители российского IT-рынка прогнозируют, что дополнительные расходы на защиту дата-центров могут привести к росту тарифов провайдеров примерно на 10%.

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россия (90113) война в Украине (9471) дата-центр (4)
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Топ комментарии
+4
А може буде простіше припинити війну,прокляті кацапські шизофреніки?
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27.10.2026 08:56 Ответить
+3
Там ще й найбільше некитайське метро в світі. Копає русня дуже активно.
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27.10.2026 09:22 Ответить
+3
Кулери все одно стрятимуть на горі. А без працюючих кулерів датацентр згоряє за півгодини. Приходилось брати участь у аварійних зупинках.
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27.10.2026 10:48 Ответить

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