Украинские пилоты СБС поразили дата-центр "ВКонтакте" под Санкт-Петербургом — здание получило значительные повреждения, в работе сервисов возникли масштабные сбои. ВИДЕО
В ночь на 18 октября украинские операторы беспилотников Сил обороны нанесли удар по дата-центру "ВКонтакте" вблизи Санкт-Петербурга в России. Вследствие удара здание получило значительные повреждения, а в работе сервисов компании были зафиксированы масштабные сбои.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операцию провели бойцы 413-го отдельного полка СБС "Рейд", 1-го отдельного центра СБС, 412-й отдельной бригады Nemesis и 414-й отдельной бригады "Птахи Мадяра" во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины.
Целью атаки стал центр обработки данных "ИЦВА", который обеспечивает работу социальной сети "ВКонтакте", ее облачных платформ и цифровой инфраструктуры.
По информации украинских военных, ресурсы корпорации VK используются для информационного обеспечения политики Кремля, а также нужд российской армии, силовых структур и военно-промышленного комплекса.
Ранее, 11 октября, операторы полка "Рейд" совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по дата-центру "Владимир" компании "Яндекс" во Владимирской области РФ.
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