Українські пілоти СБС уразили дата-центр "ВКонтакте" під Санкт-Петербургом - будівля зазнала значних пошкоджень, у роботі сервісів виникли масштабні збої. ВIДЕО

У ніч на 18 жовтня українські оператори безпілотників Сил оборони уразили дата-центр "ВКонтакте" поблизу Санкт-Петербурга в Росії. Внаслідок удару будівля зазнала значних пошкоджень, а в роботі сервісів компанії зафіксували масштабні збої.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, операцію здійснили бійці 413-го окремого полку СБС "Рейд", 1-го окремого центру СБС, 412-ї окремої бригади Nemesis та 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України.

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Ціллю атаки став центр обробки даних "ИЦВА", який забезпечує роботу соціальної мережі "ВКонтакте", її хмарних платформ та цифрової інфраструктури.

За інформацією українських військових, ресурси корпорації VK використовують для інформаційного забезпечення політики Кремля, а також потреб російської армії, силових структур і військово-промислового комплексу.

Раніше, 11 жовтня, оператори полку "Рейд" спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по дата-центру "Владимир" компанії "Яндекс" у Владимирській області РФ.

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