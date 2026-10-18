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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ Дрони атакували склади Ozon
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Жителі Петербурга зафільмували удари дронів по об’єктах міста та масштабні пожежі. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозаписи, на яких жителі Санкт-Петербурга зафіксували атаку безпілотників на склад Ozon та "Петербурзький нафтовий термінал".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на одному із записів видно момент влучання дрона в об'єкт та подальший вибух. Також місцеві жителі зафільмували пожежі, що виникли після атаки.

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Деталі атаки на Санкт-Петербург

За повідомленнями, унаслідок удару спалахнула пожежа на "Петербурзькому нафтовому терміналі", розташованому за адресою Елеваторний майданчик, 32.

Також повідомляється про пожежу на складі Ozon у Колпінському районі Санкт-Петербурга.

Логістичний центр на Софійській вулиці є одним із найбільших об'єктів компанії в Північно-Західному регіоні РФ. Його площа сягає 79 тисяч квадратних метрів.

Дивіться також: Атака дронів на Петербург: палає найбільший паливний термінал міста - нафтобаза "Ручьи", - ЗМІ. ФОТО

Крім того, за попередніми даними, атаки зазнали центр обробки даних "ВКонтакте" та електропідстанція "Східна". У частині міста повідомляють про перебої з електропостачанням.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розподільчий центр Ozon площею 79 тис. кв. м палає у Петербурзі після атаки БпЛА. ВІДЕО+ФОТО

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НПЗ (912) Санкт-Петербург (320) атака (2325) дрони (9171) Ozon (11)
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Топ коментарі
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18.10.2026 10:28 Відповісти
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двіжуха...
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18.10.2026 10:26 Відповісти
+20
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18.10.2026 10:27 Відповісти

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