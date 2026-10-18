Жителі Петербурга зафільмували удари дронів по об’єктах міста та масштабні пожежі. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозаписи, на яких жителі Санкт-Петербурга зафіксували атаку безпілотників на склад Ozon та "Петербурзький нафтовий термінал".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на одному із записів видно момент влучання дрона в об'єкт та подальший вибух. Також місцеві жителі зафільмували пожежі, що виникли після атаки.
Деталі атаки на Санкт-Петербург
За повідомленнями, унаслідок удару спалахнула пожежа на "Петербурзькому нафтовому терміналі", розташованому за адресою Елеваторний майданчик, 32.
Також повідомляється про пожежу на складі Ozon у Колпінському районі Санкт-Петербурга.
Логістичний центр на Софійській вулиці є одним із найбільших об'єктів компанії в Північно-Західному регіоні РФ. Його площа сягає 79 тисяч квадратних метрів.
Крім того, за попередніми даними, атаки зазнали центр обробки даних "ВКонтакте" та електропідстанція "Східна". У частині міста повідомляють про перебої з електропостачанням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль