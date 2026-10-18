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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Атака дронів на Петербург: палає найбільший паливний термінал міста - нафтобаза "Ручьи", - ЗМІ. ФОТО

Найбільший паливний термінал Петербурга палає після атаки БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить OSINT-аналіз ASTRA.

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Подробиці

Як зазначається, після масованої атаки ЗСУ на Ленінградську область у Красногвардійському районі Санкт-Петербурга загорілася нафтобаза "Ручьи", з'ясував OSINT-аналітик ASTRA, проаналізувавши відео очевидців.

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удар по пітеру
удар по пітеру

Нафтобаза "Ручьи" - найбільший паливний термінал Санкт-Петербурга загальною місткістю 73 900 м³. Використовується для довгострокового зберігання та відвантаження АІ-92, АІ-95 і дизелю.

Раніше губернатор Дрозденко підтвердив займання на території "Петербурзького нафтового термінала".

Що передувало?

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Автор: 

Санкт-Петербург (320) Удари по РФ (1368)
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Топ коментарі
+25
Доброго ранку, раша!! Телефонуйте агенту Краснову! В ще краще - привезить мощі гундяєва та путіна до санктпетербургу...
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18.10.2026 08:43 Відповісти
+14
"...звенят ручьи, и тает лед и сердце тает..."
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18.10.2026 08:38 Відповісти
+14
Хай з "руч'ів" зберуться річки і хай ті палаючі нафтові ріки течуть по всьому Лаптєстану. Гойда.
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18.10.2026 08:44 Відповісти

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