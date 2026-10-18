Атака дронів на Петербург: палає найбільший паливний термінал міста - нафтобаза "Ручьи", - ЗМІ. ФОТО

Найбільший паливний термінал Петербурга палає після атаки БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить OSINT-аналіз ASTRA.

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Подробиці

Як зазначається, після масованої атаки ЗСУ на Ленінградську область у Красногвардійському районі Санкт-Петербурга загорілася нафтобаза "Ручьи", з'ясував OSINT-аналітик ASTRA, проаналізувавши відео очевидців.

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Нафтобаза "Ручьи" - найбільший паливний термінал Санкт-Петербурга загальною місткістю 73 900 м³. Використовується для довгострокового зберігання та відвантаження АІ-92, АІ-95 і дизелю.

Раніше губернатор Дрозденко підтвердив займання на території "Петербурзького нафтового термінала".

Що передувало?

Нагадаємо, після атаки БпЛА на Санкт-Петербург палає нафтовий термінал, у місті частковий блекаут, є влучання у міст.

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