Атака БпЛА на Санкт-Петербург: палає нафтовий термінал, у місті частковий блекаут, є влучання у міст. ВІДЕО+ФОТО

У Санкт-Петербурзі після атаки дронів палає "Петербурзький нафтовий термінал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OSINT-аналіз ASTRA.

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Перші деталі

Червоний рівень небезпеки через БпЛА в Ленінградській області оголосили після опівночі. Водночас жителі області та Санкт-Петербурга повідомляли про вибухи й роботу ППО, а також скаржилися, що їм не надійшли сповіщення про атаку. Читачі ASTRA заявляли, що бачать заграву від пожежі.

OSINT-експерт ASTRA встановив за відео, надісланим читачами, що пожежа виникла на "Петербурзькому нафтовому терміналі", який розташований на південному сході Петербурга за адресою Елеваторний майданчик, 32.

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Згідно із сайтом компанії, він є одним із найбільших терміналів з перевалки наливних вантажів у Балтійському регіоні. На його території розташований 21 резервуар для зберігання нафтопродуктів, а загальна пропускна спроможність термінала становить 12,5 мільйона тонн на рік.

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Частковий блекаут

Окрім того, у Санкт-Петербурзі атаковано ЦОД "ВКонтакте" та електропідстанцію "Східна", у місті частковий блекаут.

Повідомляється про масштабні збої в соцмережі після удару по дата-центру "ВКонтакте". OSINT-експерт ASTRA, проаналізувавши надіслане читачами відео, підтвердив, що був атакований саме ЦОД, а також підстанція, яка розташована поруч.

Вони розташовані в селі Новосергієвка Всеволозького району Ленінградської області на адміністративній межі з Санкт-Петербургом.

Користувачі скаржаться на серйозні перебої в роботі платформи "ВКонтакте" та пов'язаних сервісів.

Пресслужба компанії підтвердила атаку, але запевняє, що сервіси працюють: "На ЦОД VK у Ленінградській області здійснено атаку БпЛА. Сервіси VK доступні користувачам у звичайному режимі".

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Дані від російської влади

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов згодом повідомив про 126 збитих БпЛА і підтвердив "займання" на території "Петербурзького нафтового термінала".





"Наразі сили МНС усувають займання на об'єктах цивільної інфраструктури в Невському, Красносельському, Красногвардійському, Московському районах та на території "Петербурзького нафтового термінала". З метою безпеки обмежено роботу аеропорту Пулково. Жертв немає. Можливі перебої мобільного інтернету", - повідомив Бєглов.

При цьому ГУ МНС повідомляє про двох постраждалих під час пожежі в Московському районі Петербурга, яка почалася о 04:09, але не уточнює, що стало причиною пожежі.

В аеропорту Пулково тим часом просять пасажирів не приїжджати до аеропорту заздалегідь і зазначають, що розклад вильотів на поточну добу все ще коригується. Раніше пасажирів та співробітників попросили спуститися в укриття.

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Удар по мосту

Також зазначається, що БпЛА влучив у вантовий міст через Корабельний фарватер у Санкт-Петербурзі.

Цей момент було зафіксовано на відео, надісланому читачами ASTRA. OSINT-експерт ASTRA підтвердив, що вибух стався на мосту через Корабельний фарватер (офіційна назва). Від мосту до "Петербурзького нафтового термінала", який горить після атаки БПЛА, приблизно 4,5 км.

Це автодорожній металевий вантовий міст у Санкт-Петербурзі, що входить до складу південної естакади Західного швидкісного діаметра (ЗШД) - платної автомагістралі, яка з'єднує південну та північну частини міста. Міст сполучає Кіровський і Василеострівський райони, або Білий та Василівський острови.

Його довжина - 622 метри, ширина - 39 метрів (8 смуг руху). Міст будували з 2013 року, він був відкритий 4 грудня 2016 року.

Ступінь пошкоджень уточнюється.