Україна завдала ударів по нафтових об’єктах та військовій інфраструктурі РФ, - Зеленський

Упродовж доби Сили оборони уразили низку нафтових об'єктів та військової інфраструктури Росії. Зокрема, під ударами опинилися об'єкти у Самарській та Волгоградській областях РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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"Справедливо відповідаємо на російську ескалацію нашими далекобійними санкціями. Фактично щодня є важливі результати. За цю добу уражено нафтові обʼєкти у Самарському та Волгоградському регіонах", - йдеться в повідомленні.

Також результативна робота проводилася у Чорному морі та на території Воронезького, Нижньогородського і Краснодарського регіонів.

За словами Зеленського, українські сили завдали ударів по аеродромах, підприємствах, нафтопереробних заводах, ракетно-космічному центру та складу боєприпасів російських військ.

Подробиці атак

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із Силами безпілотних систем, Силами спеціальних операцій та Головним управлінням розвідки уразили лінійно-виробничо-диспетчерську станцію "Самара", повідомляє телеграм-канал Служби безпеки України.

Також під удар потрапили насосні станції "Самара-1" та "Самара-2" у районі населеного пункту Просвєт.

Після ударів на території об'єктів зафіксували займання.

Крім того, СБУ спільно з ГУР уразила Волгоградський нафтопереробний завод.

На території підприємства зафіксували займання. За даними супутникового сервісу NASA FIRMS, осередки пожежі були зафіксовані в районі установки сповільненого коксування, а також установок ЕЛОУ-АВТ-1 та ЕЛОУ-АВТ-5.

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Ці установки належать до ключових потужностей Волгоградського НПЗ.

"СБУ продовжує системну роботу щодо зменшення доходів РФ від нафтопереробки. Ураження таких об’єктів безпосередньо впливає на роботу всієї нафтової галузі: ускладнює транспортування і переробку нафти, порушує логістику та знижує обсяги експорту", - наголошують у відомстві.