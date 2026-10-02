Нічна атака на РФ: у Волгограді та Самарі лунали вибухи, спалахнули пожежі. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти 2 жовтня у російських Волгограді та Самарі повідомляли про вибухи та пожежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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У Волгоградській області заявили про масовану атаку безпілотників на промислову інфраструктуру. У регіоні також фіксували роботу російської протиповітряної оборони.

У Волгограді лунали вибухи та працювала ППО

За словами губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова, вночі регіон атакували безпілотники. Місцеві Telegram-канали повідомляли про вибухи у різних районах Волгограда, зокрема поблизу промислової зони Волгоградського НПЗ.

За даними OSINT-каналів, у районі міста також працювала російська ППО.

На вулиці Удмуртській у Красноармійському районі загорівся багатоквартирний будинок. Водночас точна причина займання наразі не встановлена. Місцеві канали припускали, що пожежа могла бути пов'язана з роботою ППО або засобів радіоелектронної боротьби.

Також надходили повідомлення про вибухи та займання на промислових об'єктах. Водночас підтверджених даних про влучання безпілотника в конкретне підприємство на момент публікації не було.

Повідомлення про вибухи у Волгограді надходили й після 03:00.

У районі Енгельса зафіксували роботу ППО

За інформацією OSINT-каналу Falcon Intel, в Енгельсі зафіксували пуски щонайменше п'яти ракет ППО. Також з авіабази Енгельс-2 злітали кілька повітряних суден, зокрема гелікоптери.

Автор каналу зазначив, що не зміг підтвердити, чи повернулися на базу два стратегічні бомбардувальники Ту-160М, які проводили навчання над Каспійським морем.

У Самарі після вибухів сталася пожежа

Вибухи також чули в Самарі. Після них повідомлялося про пожежу на нафтовому об'єкті.

Водночас деталі щодо характеру пошкоджень та причини займання на момент публікації не були підтверджені офіційно.

Ймовірно, під удар українських безпілотників потрапила Лінійна виробничо-диспетчерська станція.

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Через атаку обмежували роботу аеропортів

На тлі нічної атаки російська авіаційна влада запроваджувала обмеження на польоти в аеропорту Волгограда.

За даними ASTRA, через це затримали останній вечірній рейс до Москви та перший ранковий рейс зі столиці. Один із літаків із затримкою на кілька годин перенаправили на запасний аеродром у Самарі.

Також через оголошення "ракетної небезпеки" тимчасово призупиняли роботу аеропорти Казані, Бугульми та Нижньокамська в Татарстані.

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