Ночная атака на РФ: в Волгограде и Самаре раздавались взрывы, вспыхнули пожары

В ночь на 2 октября в российских городах Волгограде и Самаре поступали сообщения о взрывах и пожарах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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В Волгоградской области заявили о массированной атаке беспилотников на промышленную инфраструктуру. В регионе также фиксировалась работа российской противовоздушной обороны.

В Волгограде раздавались взрывы и работала ПВО

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, ночью регион подвергся атаке беспилотников. Местные Telegram-каналы сообщали о взрывах в разных районах Волгограда, в частности вблизи промышленной зоны Волгоградского НПЗ.

По данным OSINT-каналов, в районе города также работала российская ПВО.

На улице Удмуртской в Красноармейском районе загорелся многоквартирный дом. При этом точная причина возгорания пока не установлена. Местные каналы предполагали, что пожар мог быть связан с работой ПВО или средств радиоэлектронной борьбы.

Также поступали сообщения о взрывах и возгораниях на промышленных объектах. В то же время подтвержденных данных о попадании беспилотника в конкретное предприятие на момент публикации не было.

Сообщения о взрывах в Волгограде поступали и после 03:00.

В районе Энгельса зафиксировали работу ПВО

По информации OSINT-канала Falcon Intel, в Энгельсе зафиксировали пуски как минимум пяти ракет ПВО. Также с авиабазы Энгельс-2 взлетали несколько воздушных судов, в частности вертолеты.

Автор канала отметил, что не смог подтвердить, вернулись ли на базу два стратегических бомбардировщика Ту-160М, которые проводили учения над Каспийским морем.

В Самаре после взрывов произошел пожар

Взрывы также слышали в Самаре. После них сообщалось о пожаре на нефтяном объекте.

В то же время подробности о характере повреждений и причине возгорания на момент публикации официально не подтверждены.

Вероятно, под удар украинских беспилотников попала Линейная производственно-диспетчерская станция.

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Из-за атаки ограничивали работу аэропортов

На фоне ночной атаки российские авиационные власти ввели ограничения на полеты в аэропорту Волгограда.

По данным ASTRA, из-за этого задержали последний вечерний рейс в Москву и первый утренний рейс из столицы. Один из самолетов с задержкой на несколько часов перенаправили на запасной аэродром в Самаре.

Также из-за объявления "ракетной опасности" временно приостановили работу аэропорты Казани, Бугульмы и Нижнекамска в Татарстане.

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