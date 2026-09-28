В результате атаки БПЛА обрушился мост в Брянской области РФ: сошли с рельсов поезда
В Брянской области из-за атаки дронов обрушилась часть моста, поезда сошли с рельсов.
Об этом сообщил и. о. губернатора Брянской области Егор Ковальчук, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По его словам, во время атаки БПЛА на перегоне Дятьково-Людиново в Брянской области обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с рельсов.
В Унецком районе в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов. Никто не пострадал.
Еще одна атака с повреждением железнодорожных путей — в Навлинском районе. Движение поездов не нарушено, никто не пострадал.
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+4 Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий28.09.2026 11:26 Ответить Ссылка
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