РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12842 посетителя онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
2 291 15

В результате атаки БПЛА обрушился мост в Брянской области РФ: сошли с рельсов поезда

Обрушился железнодорожный мост в Брянской области

В Брянской области из-за атаки дронов обрушилась часть моста, поезда сошли с рельсов.

Об этом сообщил и. о. губернатора Брянской области Егор Ковальчук, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По его словам, во время атаки БПЛА на перегоне Дятьково-Людиново в Брянской области обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с рельсов.

В Унецком районе в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов. Никто не пострадал.

Читайте также: Поражен Азовский оптико-механический завод в Ростовской области РФ, - Генштаб

Еще одна атака с повреждением железнодорожных путей — в Навлинском районе. Движение поездов не нарушено, никто не пострадал.

Автор: 

Брянск (167) Удары по РФ (1285)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
сумно, що були пусті вагони. чому немає "хороших" 200тих кацапів у цих вагонах? мені дуже сумно.
показать весь комментарий
28.09.2026 11:08 Ответить
+4
показать весь комментарий
28.09.2026 11:16 Ответить
+4
https://t.me/voynareal/143944 ❗️Шалена кількість полонених «карасиків» завдяки просуванню Третього Армійського корпусу на Лиманському напрямку - Білецький заявляє (https://t.me/ab3army/7520), що в полон взяли 250 (!) окупантів Під час третього сезону «Вівальді» Сили оборони повернули ще 51 км² української землі, а від початку наступальних дій - 176 км².
показать весь комментарий
28.09.2026 11:26 Ответить

Загрузка...

 
 