В результате атаки БПЛА обрушился мост в Брянской области РФ: сошли с рельсов поезда

В Брянской области из-за атаки дронов обрушилась часть моста, поезда сошли с рельсов.

Об этом сообщил и. о. губернатора Брянской области Егор Ковальчук, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По его словам, во время атаки БПЛА на перегоне Дятьково-Людиново в Брянской области обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с рельсов.

В Унецком районе в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов. Никто не пострадал.

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Еще одна атака с повреждением железнодорожных путей — в Навлинском районе. Движение поездов не нарушено, никто не пострадал.