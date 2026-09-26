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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Пострадал Азовский оптико-механический завод в Ростовской области РФ, - Генштаб

удар по командному пункту РФ

В ночь на 26 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины в Азове Ростовской области РФ нанесли удар по объектам Азовского оптико-механического завода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Каковы последствия?

Как отмечается, зафиксирован пожар на территории литейного цеха и повреждение оборудования в пяти производственных зданиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по ВПК РФ: поражены три предприятия по производству ракет, - Генштаб

Что известно о пораженном объекте?

Предприятие входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и специализируется на производстве оптико-механических и оптико-электронных изделий, электронных систем для комплектации артиллерийского, ракетного и противотанкового вооружения, а также радиолокационных головок самонаведения для тактических управляемых ракет.

Предприятие задействовано в производстве продукции для нужд вооруженных сил РФ.

"Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации", - отмечают в Генштабе.

Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось об атаке дронов на Краснодарский край. Впоследствии стало известно, что горит Ильский НПЗ.
  • Впоследствии Зеленский сообщил, что поражены Ильский НПЗ, завод в Ростовской области и "Панцирь-С2". Есть также результаты в Чёрном море.

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Автор: 

Генштаб ВС (8808) Удары по РФ (1285) Ростовская область РФ (41)
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Топ комментарии
+7
Українці карають окупантів з улусу за їх криваві злочини з 2014 року в Україні!
Слава Україні!!
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26.09.2026 13:56 Ответить
+6
Бути добру!
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26.09.2026 13:54 Ответить
+5
Героям Слава! Смерть хазарам!
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26.09.2026 13:57 Ответить

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