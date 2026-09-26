Пострадал Азовский оптико-механический завод в Ростовской области РФ, - Генштаб

В ночь на 26 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины в Азове Ростовской области РФ нанесли удар по объектам Азовского оптико-механического завода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Каковы последствия?

Как отмечается, зафиксирован пожар на территории литейного цеха и повреждение оборудования в пяти производственных зданиях.

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Что известно о пораженном объекте?

Предприятие входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и специализируется на производстве оптико-механических и оптико-электронных изделий, электронных систем для комплектации артиллерийского, ракетного и противотанкового вооружения, а также радиолокационных головок самонаведения для тактических управляемых ракет.

Предприятие задействовано в производстве продукции для нужд вооруженных сил РФ.

"Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации", - отмечают в Генштабе.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось об атаке дронов на Краснодарский край. Впоследствии стало известно, что горит Ильский НПЗ.

Впоследствии Зеленский сообщил, что поражены Ильский НПЗ, завод в Ростовской области и "Панцирь-С2". Есть также результаты в Чёрном море.

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