"Воронежсинтезкаучук" и Новошахтинский завод нефтепродуктов подверглись атаке в России. ФОТО
В России сообщили о повреждении двух промышленных предприятий в результате атаки БПЛА - в Воронеже и Ростовской области. Новошахтинский завод нефтепродуктов временно приостановил работу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание ASTRA.
Воронеж
В Воронеже подударом оказалось предприятие "Воронежсинтезкаучук".
Рядом с предприятием также расположена ТЭЦ. А менее чем в двух километрах от "Воронежсинтезкаучука" находится возвышенность с ЗРПК "Панцирь". Рядом, вероятно, расположена позиция комплексов С-300/С-400.
"Воронежсинтезкаучук" — российское предприятие, производитель термоэластопластов и синтетических каучуков. С 1998 года его контролирует "Сибур", а с 2012 года "Сибур" является стопроцентным владельцем предприятия.
Ростовская область
Губернатор сообщил, что Новошахтинский завод нефтепродуктов получил повреждения в результате атаки БПЛА в Ростовской области.
Предприятие временно приостановило работу. Пострадавших нет.
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