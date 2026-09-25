"Воронежсинтезкаучук" и Новошахтинский завод нефтепродуктов подверглись атаке в России. ФОТО

В России сообщили о повреждении двух промышленных предприятий в результате атаки БПЛА - в Воронеже и Ростовской области. Новошахтинский завод нефтепродуктов временно приостановил работу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание ASTRA.

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Воронеж

В Воронеже подударом оказалось предприятие "Воронежсинтезкаучук".

Рядом с предприятием также расположена ТЭЦ. А менее чем в двух километрах от "Воронежсинтезкаучука" находится возвышенность с ЗРПК "Панцирь". Рядом, вероятно, расположена позиция комплексов С-300/С-400.

"Воронежсинтезкаучук" — российское предприятие, производитель термоэластопластов и синтетических каучуков. С 1998 года его контролирует "Сибур", а с 2012 года "Сибур" является стопроцентным владельцем предприятия.







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Ростовская область

Губернатор сообщил, что Новошахтинский завод нефтепродуктов получил повреждения в результате атаки БПЛА в Ростовской области.

Предприятие временно приостановило работу. Пострадавших нет.

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