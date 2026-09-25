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Новости Атака дронов на регионы РФ
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"Воронежсинтезкаучук" и Новошахтинский завод нефтепродуктов подверглись атаке в России. ФОТО

В России сообщили о повреждении двух промышленных предприятий в результате атаки БПЛА - в Воронеже и Ростовской области. Новошахтинский завод нефтепродуктов временно приостановил работу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание ASTRA.

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Воронеж

В Воронеже подударом оказалось предприятие "Воронежсинтезкаучук".

Рядом с предприятием также расположена ТЭЦ. А менее чем в двух километрах от "Воронежсинтезкаучука" находится возвышенность с ЗРПК "Панцирь". Рядом, вероятно, расположена позиция комплексов С-300/С-400.

"Воронежсинтезкаучук" — российское предприятие, производитель термоэластопластов и синтетических каучуков. С 1998 года его контролирует "Сибур", а с 2012 года "Сибур" является стопроцентным владельцем предприятия.

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Ростовская область

Губернатор сообщил, что Новошахтинский завод нефтепродуктов получил повреждения в результате атаки БПЛА в Ростовской области.

Предприятие временно приостановило работу. Пострадавших нет.

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Автор: 

россия (89720) Удары по РФ (1288) Воронеж (18) Ростовская область РФ (41)
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Топ комментарии
+6
Цей Новошахтинський атакують 100500-й раз. У них на заводі напевно розклад атак на стіні висить. Ракети б знищили його з першого нальоту, назавжди.
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25.09.2026 08:41 Ответить
+5
Надобно ВСЁ спалить на тех сраных болотах во славу великой УКРАИНЫ!!!
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25.09.2026 08:39 Ответить
+4
Дуже інформативне фото, прямо начебто сам з близька роздивився.
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25.09.2026 08:38 Ответить

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