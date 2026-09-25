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Новини Атака дронів на регіони РФ
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"Воронежсинтезкаучук" та Новошахтинський завод нафтопродуктів атаковано у Росії. ФОТО

У Росії повідомили про пошкодження двох промислових підприємств унаслідок атаки БПЛА - у Воронежі та Ростовській області. Новошахтинський завод нафтопродуктів тимчасово призупинив роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання ASTRA.

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Воронеж

У Воронежі під ударом опинилося підприємство "Воронежсинтезкаучук".

Поруч із підприємством також розташована ТЕЦ. А менш ніж за два кілометри від "Воронежсинтезкаучуку" знаходиться височина із ЗРПК "Панцир". Поруч, імовірно, розташована позиція комплексів С-300/С-400.

"Воронежсинтезкаучук" — російське підприємство, виробник термоеластопластів і синтетичних каучуків. Із 1998 року його контролює "Сибур", а з 2012 року "Сибур" є стовідсотковим власником підприємства.

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Ростовська область

Губернатор повідомив про те, що Новошахтинський завод нафтопродуктів зазнав пошкоджень унаслідок атаки БПЛА в Ростовській області.

Підприємство тимчасово призупинило роботу. Постраждалих немає.

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Автор: 

росія (47955) Удари по РФ (1336) Воронеж (25) Ростовська область РФ (42)
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Топ коментарі
+6
Цей Новошахтинський атакують 100500-й раз. У них на заводі напевно розклад атак на стіні висить. Ракети б знищили його з першого нальоту, назавжди.
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25.09.2026 08:41 Відповісти
+5
Надобно ВСЁ спалить на тех сраных болотах во славу великой УКРАИНЫ!!!
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25.09.2026 08:39 Відповісти
+4
Дуже інформативне фото, прямо начебто сам з близька роздивився.
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25.09.2026 08:38 Відповісти

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