"Воронежсинтезкаучук" та Новошахтинський завод нафтопродуктів атаковано у Росії. ФОТО
У Росії повідомили про пошкодження двох промислових підприємств унаслідок атаки БПЛА - у Воронежі та Ростовській області. Новошахтинський завод нафтопродуктів тимчасово призупинив роботу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання ASTRA.
Воронеж
У Воронежі під ударом опинилося підприємство "Воронежсинтезкаучук".
Поруч із підприємством також розташована ТЕЦ. А менш ніж за два кілометри від "Воронежсинтезкаучуку" знаходиться височина із ЗРПК "Панцир". Поруч, імовірно, розташована позиція комплексів С-300/С-400.
"Воронежсинтезкаучук" — російське підприємство, виробник термоеластопластів і синтетичних каучуків. Із 1998 року його контролює "Сибур", а з 2012 року "Сибур" є стовідсотковим власником підприємства.
Ростовська область
Губернатор повідомив про те, що Новошахтинський завод нафтопродуктів зазнав пошкоджень унаслідок атаки БПЛА в Ростовській області.
Підприємство тимчасово призупинило роботу. Постраждалих немає.
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