"Воронежсинтезкаучук" та Новошахтинський завод нафтопродуктів атаковано у Росії. ФОТО

У Росії повідомили про пошкодження двох промислових підприємств унаслідок атаки БПЛА - у Воронежі та Ростовській області. Новошахтинський завод нафтопродуктів тимчасово призупинив роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання ASTRA.

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Воронеж

У Воронежі під ударом опинилося підприємство "Воронежсинтезкаучук".

Поруч із підприємством також розташована ТЕЦ. А менш ніж за два кілометри від "Воронежсинтезкаучуку" знаходиться височина із ЗРПК "Панцир". Поруч, імовірно, розташована позиція комплексів С-300/С-400.

"Воронежсинтезкаучук" — російське підприємство, виробник термоеластопластів і синтетичних каучуків. Із 1998 року його контролює "Сибур", а з 2012 року "Сибур" є стовідсотковим власником підприємства.







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Ростовська область

Губернатор повідомив про те, що Новошахтинський завод нафтопродуктів зазнав пошкоджень унаслідок атаки БПЛА в Ростовській області.

Підприємство тимчасово призупинило роботу. Постраждалих немає.

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