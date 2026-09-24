Гринкевич про можливий напад РФ на НАТО: Малоймовірно, але не можна виключати

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявив, що союзники посилили обмін розвідувальними даними через хвилю диверсій та інших інцидентів, ймовірно, пов’язаних із Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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НАТО посилює обмін розвідданими

За словами Гринкевича, Альянс має зберігати спокій і впевненість у своїй здатності протистояти загрозам з боку Москви.

"НАТО посилює обмін розвідувальними даними у відповідь на хвилю диверсій та інших інцидентів, ймовірно, пов’язаних з РФ, однак Альянс має зберігати спокій та впевненість у своїй здатності протистояти будь-якій загрозі з боку Москви", – заявив командувач.

Його заява пролунала після попередження данської розвідки про те, що в найближчі місяці Москва, ймовірно, посилить гібридну війну проти західних країн.

Гринкевич зазначив, що збільшення кількості гібридних атак у Європі викликає занепокоєння. Серед таких випадків він назвав спробу атаки дроном на німецький аеропорт Лейпциг/Галле та обстріл російським кораблем данського військового гелікоптера сигнальними ракетами.

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Гринкевич заявив про готовність НАТО до можливих загроз

Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі заявив, що Альянс має необхідні інструменти та механізми для реагування на ризики.

"Але ми повинні зберігати спокій та впевненість у тому, що ми як Альянс – найпотужніший альянс в історії – маємо необхідні інструменти та механізми для управління цими ризиками", – сказав він.

Відповідаючи на запитання про можливість обмеженого нападу Росії на територію НАТО, Гринкевич заявив про готовність Альянсу до такого сценарію. Водночас він назвав його малоймовірним, але таким, що його не можна виключати.

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Командувач також відкинув припущення, що Путін може побачити можливість для удару по НАТО через скорочення американських запасів високоточних ракет великої дальності після війни з Іраном.

"Абсолютно ні. Йому краще не намагатися це зробити, поки я на цій посаді", – сказав Гринкевич.

Він додав, що НАТО має можливості для захисту кожного сантиметра території країн Альянсу.

"Якщо виходити з того етапу, на якому ми зараз перебуваємо, і ми почнемо бачити нові загрози, я впевнений, що маю необхідні повноваження, щоб вжити заходів для стримування будь-якої агресії проти Альянсу", – наголосив Гринкевич.