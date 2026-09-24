Навроцький в ООН закликав до спільної відповіді на дії Росії

Президент Польщі Кароль Навроцький закликав міжнародну спільноту до рішучої, послідовної та спільної відповіді на дії Росії, яка веде війну проти України та здійснює гібридні операції в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це польський лідер заявив під час загальних дебатів 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

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За словами президента Польщі, Росія намагається підкорити Україну та дестабілізувати регіон, що, на його думку, суперечить принципам Статуту ООН.

Навроцький заявив, що Москва використовує для дестабілізації Європи відкриту агресію, гібридні операції, диверсії та саботаж.

Він наголосив на необхідності відновлення верховенства міжнародного права та зміцнення системи, у якій держави дотримуються встановлених правил.

"Росія демонструє ту саму імперську пиху, яка в минулому призводила до неймовірних страждань і трагедій двох світових воєн", – наголосив Навроцький.

Президент Польщі також заявив, що Росія, керуючись "імперським і неоколоніальним баченням світу", намагається нав’язати іншим свою волю та ставить під сумнів право кожного народу самостійно визначати власну долю.

Навроцький наголосив, що Польща особливо добре усвідомлює наслідки російського колоніалізму та імперіалізму.

"Ми, як сусід Росії, не шукаємо конфронтації з нею. Ми зміцнюємо наші союзи, розвиваємо армію і модернізуємо її не для того, щоб вести війну, а для того, щоб їй запобігти", – наголосив польський президент.

Польща розглядає НАТО як гаранта безпеки

Навроцький наголосив, що Польща особливо добре усвідомлює наслідки російського колоніалізму та імперіалізму.

"Ми, як сусід Росії, не шукаємо конфронтації з нею. Ми зміцнюємо наші союзи, розвиваємо армію і модернізуємо її не для того, щоб вести війну, а для того, щоб їй запобігти", – наголосив польський президент.

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Він підкреслив, що Польща незмінно розглядає НАТО як гаранта безпеки Європи.

Президент Польщі заявив про гібридну війну РФ

Навроцький звернув увагу на масштабну гібридну війну Росії проти Європи, яка, за його словами, включає диверсії, кібератаки та операції з дестабілізації, зокрема штучно створену міграційну кризу.

"Ми маємо справу не з інцидентами, а з постійною, продуманою стратегією", – заявив польський лідер, наголосивши, що відповідь на ці дії має бути "рішучою, послідовною і також спільною".

Під час виступу Навроцький також заявив, що Польща прагне постійної участі в роботі G20 і може представляти у цьому форматі Центральну Європу.

"Польща буде голосом цього регіону як держава, яка розуміє як виклики розвитку, так і значення стабільних правил гри у міжнародній економіці", – сказав він.

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