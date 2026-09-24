Навроцкий в ООН призвал к совместному ответу на действия России

Президент Польши Кароль Навроцкий призвал международное сообщество к решительному, последовательному и совместному ответу на действия России, которая ведет войну против Украины и проводит гибридные операции в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом польский лидер заявил в ходе общих дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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По словам президента Польши, Россия пытается подчинить Украину и дестабилизировать регион, что, по его мнению, противоречит принципам Устава ООН.

Навроцкий заявил, что Москва использует для дестабилизации Европы открытую агрессию, гибридные операции, диверсии и саботаж.

Он подчеркнул необходимость восстановления верховенства международного права и укрепления системы, в которой государства соблюдают установленные правила.

"Россия демонстрирует ту самую имперскую гордыню, которая в прошлом приводила к невероятным страданиям и трагедиям двух мировых войн", - подчеркнул Навроцкий.

Президент Польши также заявил, что Россия, руководствуясь "имперским и неоколониальным видением мира", пытается навязать другим свою волю и ставит под сомнение право каждого народа самостоятельно определять свою судьбу.

Навроцкий подчеркнул, что Польша особенно хорошо осознает последствия российского колониализма и империализма.

"Мы, как сосед России, не ищем конфронтации с ней. Мы укрепляем наши союзы, развиваем армию и модернизируем её не для того, чтобы вести войну, а для того, чтобы ей предотвратить", – подчеркнул польский президент.

Польша рассматривает НАТО как гаранта безопасности

Навроцкий подчеркнул, что Польша особенно хорошо осознает последствия российского колониализма и империализма.

"Мы, как сосед России, не ищем конфронтации с ней. Мы укрепляем наши союзы, развиваем армию и модернизируем ее не для того, чтобы вести войну, а для того, чтобы ей предотвратить", – подчеркнул польский президент.

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Он подчеркнул, что Польша неизменно рассматривает НАТО как гаранта безопасности Европы.

Президент Польши заявил о гибридной войне РФ

Навроцкий обратил внимание на масштабную гибридную войну России против Европы, которая, по его словам, включает диверсии, кибератаки и операции по дестабилизации, в частности искусственно созданный миграционный кризис.

"Мы имеем дело не с инцидентами, а с постоянной, продуманной стратегией", - заявил польский лидер, подчеркнув, что ответ на эти действия должен быть "решительным, последовательным и также совместным".

Во время выступления Навроцкий также заявил, что Польша стремится к постоянному участию в работе "Группы двадцати" и может представлять в этом формате Центральную Европу.

"Польша станет голосом этого региона как государство, которое понимает как вызовы развития, так и значение стабильных правил игры в международной экономике", - сказал он.

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