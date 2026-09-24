Гринкевич о возможном нападении РФ на НАТО: Маловероятно, но нельзя исключать

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что союзники усилили обмен разведывательными данными из-за волны диверсий и других инцидентов, вероятно, связанных с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

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НАТО усиливает обмен разведданными

По словам Гринкевича, Альянс должен сохранять спокойствие и уверенность в своей способности противостоять угрозам со стороны Москвы.

"НАТО усиливает обмен разведывательными данными в ответ на волну диверсий и других инцидентов, вероятно, связанных с РФ, однако Альянс должен сохранять спокойствие и уверенность в своей способности противостоять любой угрозе со стороны Москвы", - заявил командующий.

Его заявление прозвучало после предупреждения датской разведки о том, что в ближайшие месяцы Москва, вероятно, усилит гибридную войну против западных стран.

Гринкевич отметил, что рост числа гибридных атак в Европе вызывает беспокойство. Среди таких случаев он назвал попытку атаки дроном на немецкий аэропорт Лейпциг/Галле и обстрел российским кораблём датского военного вертолёта сигнальными ракетами.

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Гринкевич заявил о готовности НАТО к возможным угрозам

Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе заявил, что у Альянса есть необходимые инструменты и механизмы для реагирования на риски.

"Но мы должны сохранять спокойствие и уверенность в том, что мы как Альянс - самый мощный альянс в истории - располагаем необходимыми инструментами и механизмами для управления этими рисками", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности ограниченного нападения России на территорию НАТО, Гринкевич заявил о готовности Альянса к такому сценарию. В то же время он назвал его маловероятным, но таким, который нельзя исключать.

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Командующий также отверг предположение, что Путин может увидеть возможность для удара по НАТО из-за сокращения американских запасов высокоточных ракет большой дальности после войны с Ираном.

"Абсолютно нет. Ему лучше не пытаться это сделать, пока я на этой должности", — сказал Гринкевич.

Он добавил, что у НАТО есть возможности для защиты каждого сантиметра территории стран Альянса.

"Если исходить из того этапа, на котором мы сейчас находимся, и мы начнем видеть новые угрозы, я уверен, что обладаю необходимыми полномочиями, чтобы принять меры по сдерживанию любой агрессии против Альянса", - подчеркнул Гринкевич.