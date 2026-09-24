США виділять $27 млн на повернення та реінтеграцію українських дітей, - Сибіга

США виділять $27 млн на програми для українських дітей та молоді, пов’язані з їхнім поверненням, реабілітацією та реінтеграцією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Сибіга повідомив про дві програми США

За словами Сибіги, $12 млн спрямують на програму повернення, реабілітації та повної реінтеграції українських дітей і молоді. Ще $15 млн передбачені для майбутньої програми з їхньої ідентифікації та повернення.

"Щиро вдячні США за незмінно сильну підтримку повернення, реабілітації та повної реінтеграції українських дітей і молоді. Оголошення сьогодні про програму вартістю $12 млн для цих цілей, а також майбутню програму вартістю $15 млн для їхньої ідентифікації та повернення, допоможуть підтримати наші скоординовані зусилля та забезпечити повну підзвітність", – зазначив Сибіга.

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Меланія Трамп назвала повернення дітей одним із головних напрямів

Раніше перша леді США Меланія Трамп заявила, що працює над поверненням українських дітей, які були розлучені зі своїми родинами під час війни.

Вона також сказала, що намагається протистояти планам президента Росії Володимира Путіна щодо цих дітей.

Меланія Трамп назвала возз’єднання дітей із родинами одним із головних напрямів своєї роботи.

"Возз'єднати якомога більше дітей – це і мій головний фокус. Те, що вони переживають, – це просто розриває серце. І немає нічого кращого, ніж бачити, як дитина зустрічається з батьками", – наголосила перша леді США.

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