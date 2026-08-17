Перша леді США допомогла повернути до родини ще одну українську дитину

Перша леді США Меланія Трамп сприяла возз’єднанню ще однієї української дитини з родиною, з якою вона була розлучена через війну, розв’язану Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Білого дому.

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Меланія Трамп сприяла поверненню ще однієї дитини

У заяві зазначається, що на сьогодні зусилля Меланії Трамп сприяли возз’єднанню 34 дітей із їхніми родинами.

У Білому домі пов’язують цю роботу з листом, який перша леді США раніше написала російському диктатору Володимиру Путіну.

"Немає нічого сильнішого, ніж возз’єднання матері з дитиною після тривалої розлуки. Мій представник і я зосереджені на тому, щоб сприяти подальшому возз’єднанню людей, розлучених зі своїми близькими через війну між Україною та Росією", – заявила Меланія Трамп.

У кінці липня перша леді США повідомила про завершення п’ятої гуманітарної місії з повернення дітей, які постраждали від війни, до їхніх родин. Тоді п’ятеро українських дітей повернулися до своїх родин.

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