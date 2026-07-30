П’ятеро українських дітей повернулися до родин за підтримки Меланії Трамп, - Білий Дім

Перша леді США Меланія Трамп повідомила про завершення п’ятої гуманітарної місії з повернення дітей, які постраждали від війни, до їхніх родин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Білого Дому.

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Повернення дітей до родин

Меланія Трамп підкреслила важливість того, щоб інтереси дітей були пріоритетом попри політичні розбіжності.

"Хоча дипломатія та миротворчість відіграють важливу роль у цих зусиллях, вони поступаються нашій спільній здатності ставити інтереси дітей понад міжнародні суперечки. Кожна зустріч з рідними нагадує нам, що співчуття, гідність і родина здатні подолати навіть найтемніші часи – війну. Мій представник і я продовжуємо співпрацювати з урядами Росії та України, щоб забезпечити безпечне повернення дітей до їхніх родин та громад", – заявила вона.

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Співпраця заради безпечного повернення

У Білому домі підкреслили, що перша леді США та її представники продовжують взаємодіяти з урядами України та Росії. Основною метою є забезпечення безпечного повернення дітей до їхніх домівок і громад.

Робота у цьому напрямку триває за участі міжнародних партнерів.

Також зазначається, що раніше, у квітні, вдалося повернути шістьох українських дітей, які перебували на території Росії.