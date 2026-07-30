Пятеро украинских детей вернулись в свои семьи при поддержке Мелании Трамп, - Белый дом
Первая леди США Мелания Трамп сообщила о завершении пятой гуманитарной миссии по возвращению детей, пострадавших от войны, в их семьи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Возвращение детей в семьи
Мелания Трамп подчеркнула важность того, чтобы интересы детей были приоритетом, несмотря на политические разногласия.
"Хотя дипломатия и миротворчество играют важную роль в этих усилиях, они уступают нашей общей способности ставить интересы детей выше международных споров. Каждая встреча с родными напоминает нам, что сострадание, достоинство и семья способны преодолеть даже самые мрачные времена - войну. Мой представитель и я продолжаем сотрудничать с правительствами России и Украины, чтобы обеспечить безопасное возвращение детей в их семьи и общины", - заявила она.
Сотрудничество ради безопасного возвращения
В Белом доме подчеркнули, что первая леди США и ее представители продолжают взаимодействовать с правительствами Украины и России. Основная цель - обеспечение безопасного возвращения детей в их дома и общины.
Работа в этом направлении продолжается при участии международных партнеров.
Также отмечается, что ранее, в апреле, удалось вернутьшестерых украинских детей, находившихся на территории России.
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