Пятеро украинских детей вернулись в свои семьи при поддержке Мелании Трамп, - Белый дом

Первая леди США Мелания Трамп сообщила о завершении пятой гуманитарной миссии по возвращению детей, пострадавших от войны, в их семьи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Возвращение детей в семьи

Мелания Трамп подчеркнула важность того, чтобы интересы детей были приоритетом, несмотря на политические разногласия.

"Хотя дипломатия и миротворчество играют важную роль в этих усилиях, они уступают нашей общей способности ставить интересы детей выше международных споров. Каждая встреча с родными напоминает нам, что сострадание, достоинство и семья способны преодолеть даже самые мрачные времена - войну. Мой представитель и я продолжаем сотрудничать с правительствами России и Украины, чтобы обеспечить безопасное возвращение детей в их семьи и общины", - заявила она.

Читайте также: Более 100 преступлений и десятки подозрений: Офис генпрокурора обнародовал цифры по борьбе с торговлей людьми. ФОТОрепортаж

Сотрудничество ради безопасного возвращения

В Белом доме подчеркнули, что первая леди США и ее представители продолжают взаимодействовать с правительствами Украины и России. Основная цель - обеспечение безопасного возвращения детей в их дома и общины.

Работа в этом направлении продолжается при участии международных партнеров.

Также отмечается, что ранее, в апреле, удалось вернутьшестерых украинских детей, находившихся на территории России.