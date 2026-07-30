Более 100 преступлений и десятки подозрений: Офис генерального прокурора обнародовал цифры по борьбе с торговлей людьми. ФОТОРЕПОРТАЖ
30 июля, во Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Офис Генерального прокурора подвел итоги борьбы с преступлениями, посягающими на свободу и достоинство граждан.
За каждой цифрой статистики - человеческие судьбы, пострадавшие от вербовки, принудительного труда, попрошайничества, сексуальной эксплуатации и торговли детьми, сообщает Цензор.НЕТ.
Жертвами таких преступлений становятся женщины, мужчины и дети, в том числе несовершеннолетние.
Результаты работы прокуратуры в цифрах
За 2025 год:
- 32 человека получили обвинительные приговоры суда за торговлю людьми (включая дела о сексуальной и трудовой эксплуатации, принудительном попрошайничестве, продаже детей и незаконной переправке через границу).
За I полугодие 2026 года:
- 64 лицам было предъявлено подозрение в совершении преступлений этой категории;
101 уголовное правонарушение было зафиксировано и расследовано; 33 обвинительных акта в отношении 57 человек уже направлены в суд; 9 человек на данный момент осуждены.
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