Более 100 преступлений и десятки подозрений: Офис генерального прокурора обнародовал цифры по борьбе с торговлей людьми. ФОТОРЕПОРТАЖ

30 июля, во Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Офис Генерального прокурора подвел итоги борьбы с преступлениями, посягающими на свободу и достоинство граждан.

За каждой цифрой статистики - человеческие судьбы, пострадавшие от вербовки, принудительного труда, попрошайничества, сексуальной эксплуатации и торговли детьми, сообщает Цензор.НЕТ.

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Жертвами таких преступлений становятся женщины, мужчины и дети, в том числе несовершеннолетние.

Результаты работы прокуратуры в цифрах

За 2025 год:

32 человека получили обвинительные приговоры суда за торговлю людьми (включая дела о сексуальной и трудовой эксплуатации, принудительном попрошайничестве, продаже детей и незаконной переправке через границу).

За I полугодие 2026 года:

64 лицам было предъявлено подозрение в совершении преступлений этой категории;

101 уголовное правонарушение было зафиксировано и расследовано; 33 обвинительных акта в отношении 57 человек уже направлены в суд; 9 человек на данный момент осуждены.







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