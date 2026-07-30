РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12210 посетителей онлайн
Новости Фото Разоблачение торговли людьми
406 4

Более 100 преступлений и десятки подозрений: Офис генерального прокурора обнародовал цифры по борьбе с торговлей людьми. ФОТОРЕПОРТАЖ

30 июля, во Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Офис Генерального прокурора подвел итоги борьбы с преступлениями, посягающими на свободу и достоинство граждан.

За каждой цифрой статистики - человеческие судьбы, пострадавшие от вербовки, принудительного труда, попрошайничества, сексуальной эксплуатации и торговли детьми, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Жертвами таких преступлений становятся женщины, мужчины и дети, в том числе несовершеннолетние.

Результаты работы прокуратуры в цифрах

За 2025 год:

  • 32 человека получили обвинительные приговоры суда за торговлю людьми (включая дела о сексуальной и трудовой эксплуатации, принудительном попрошайничестве, продаже детей и незаконной переправке через границу).

За I полугодие 2026 года:

  • 64 лицам было предъявлено подозрение в совершении преступлений этой категории;

101 уголовное правонарушение было зафиксировано и расследовано; 33 обвинительных акта в отношении 57 человек уже направлены в суд; 9 человек на данный момент осуждены.

торговля людьми
торговля людьми
торговля людьми

Читайте также: Удар РФ по выставке вооружения в Киевской области: число погибших возросло до 12

Автор: 

дети (7183) Украина (41828) украинцы (2922) Офис Генпрокурора (3296)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 