Понад 100 злочинів та десятки підозр: Офіс Генпрокурора оприлюднив цифри боротьби з торгівлею людьми. ФОТОрепортаж

30 липня, у Всесвітній день протидії торгівлі людьми, Офіс Генерального прокурора підбив підсумки боротьби зі злочинами, що посягають на свободу та гідність громадян.

За кожною цифрою статистики - людські долі, потерпілі від вербування, примусової праці, жебрацтва, сексуальної експлуатації та торгівлі дітьми, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Жертвами таких злочинів стають жінки, чоловіки й діти, зокрема малолітні.

Результати роботи прокуратури у цифрах

За 2025 рік:

32 особи отримали обвинувальні вироки суду за торгівлю людьми (включаючи справи щодо сексуальної та трудової експлуатації, примусового жебрацтва, продажу дітей та незаконного переправлення через кордон).

За I півріччя 2026 року:

64 особам повідомили про підозру у вчиненні злочинів цієї категорії;

101 кримінальне правопорушення було задокументовано та розслідувано; 33 обвинувальні акти щодо 57 осіб вже скеровано до суду; 9 осіб наразі засуджено.







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