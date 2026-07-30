Понад 100 злочинів та десятки підозр: Офіс Генпрокурора оприлюднив цифри боротьби з торгівлею людьми. ФОТОрепортаж
30 липня, у Всесвітній день протидії торгівлі людьми, Офіс Генерального прокурора підбив підсумки боротьби зі злочинами, що посягають на свободу та гідність громадян.
За кожною цифрою статистики - людські долі, потерпілі від вербування, примусової праці, жебрацтва, сексуальної експлуатації та торгівлі дітьми, повідомляє Цензор.НЕТ.
Жертвами таких злочинів стають жінки, чоловіки й діти, зокрема малолітні.
Результати роботи прокуратури у цифрах
За 2025 рік:
- 32 особи отримали обвинувальні вироки суду за торгівлю людьми (включаючи справи щодо сексуальної та трудової експлуатації, примусового жебрацтва, продажу дітей та незаконного переправлення через кордон).
За I півріччя 2026 року:
- 64 особам повідомили про підозру у вчиненні злочинів цієї категорії;
101 кримінальне правопорушення було задокументовано та розслідувано; 33 обвинувальні акти щодо 57 осіб вже скеровано до суду; 9 осіб наразі засуджено.
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