Первая леди США помогла вернуть в семью еще одного украинского ребенка
Первая леди США Мелания Трамп способствовала воссоединению еще одного украинского ребенка с семьей, с которой он был разлучен из-за войны, развязанной Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Мелания Трамп способствовала возвращению еще одного ребенка
В заявлении отмечается, что на сегодняшний день усилия Мелании Трамп способствовали воссоединению 34 детей с их семьями.
В Белом доме связывают эту работу с письмом, которое первая леди США ранее написала российскому диктатору Владимиру Путину.
"Нет ничего сильнее, чем воссоединение матери с ребенком после длительной разлуки. Мой представитель и я сосредоточены на том, чтобы способствовать дальнейшему воссоединению людей, разлученных со своими близкими из-за войны между Украиной и Россией", — заявила Мелания Трамп.
В конце июля первая леди США сообщила о завершении пятой гуманитарной миссии по возвращению детей, пострадавших от войны, в их семьи. Тогда пятеро украинских детей вернулись к своим семьям.
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