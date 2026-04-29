Жан Рено написал книгу о похищенных украинских детях: сюжет основан на реальных событиях
Французский актёр Жан Рено издал книгу, посвящённую теме похищения украинских детей Россией.
Как отмечает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале французского издания Programme-television.
О чем книга
По словам Рено, идея романа появилась после того, как он узнал о массовом вывозе украинских детей – по разным оценкам, речь идет примерно о 20 тысячах человек.
В центре сюжета – бывшая массажистка Эмма, которая работает на французскую внешнюю разведку DGSE. Под прикрытием она отправляется в Сибирь, чтобы проникнуть в закрытый центр, где содержатся похищенные украинские дети.
Главная героиня документирует процесс их содержания и так называемого "перевоспитания".
Позиция автора
Сам автор подчеркивает, что не ставил целью создание политического заявления, а стремился осмыслить трагедию через художественную форму.
"Я считал это безумием, что этих детей увезли, чтобы промыть им мозги. Я не занимаюсь политикой, я хотел сделать из этого роман", – пояснил Жан Рено.
Контекст
Тема принудительного вывоза украинских детей остается одной из самых острых в международной повестке дня. Украина и международные организации неоднократно заявляли о необходимости их возвращения и привлечения виновных к ответственности.
