Жан Рено написал книгу о похищенных украинских детях: сюжет основан на реальных событиях

Французский актёр Жан Рено издал книгу, посвящённую теме похищения украинских детей Россией.

Как отмечает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале французского издания Programme-television.

О чем книга

По словам Рено, идея романа появилась после того, как он узнал о массовом вывозе украинских детей – по разным оценкам, речь идет примерно о 20 тысячах человек.

В центре сюжета – бывшая массажистка Эмма, которая работает на французскую внешнюю разведку DGSE. Под прикрытием она отправляется в Сибирь, чтобы проникнуть в закрытый центр, где содержатся похищенные украинские дети.

Главная героиня документирует процесс их содержания и так называемого "перевоспитания".

Позиция автора

Сам автор подчеркивает, что не ставил целью создание политического заявления, а стремился осмыслить трагедию через художественную форму.

"Я считал это безумием, что этих детей увезли, чтобы промыть им мозги. Я не занимаюсь политикой, я хотел сделать из этого роман", – пояснил Жан Рено.

Контекст

Тема принудительного вывоза украинских детей остается одной из самых острых в международной повестке дня. Украина и международные организации неоднократно заявляли о необходимости их возвращения и привлечения виновных к ответственности.

