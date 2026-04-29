Жан Рено написав книгу про викрадених Росією українських дітей: сюжет заснований на реальних подіях

Французький актор Жан Рено видав книгу, присвячену темі викрадення українських дітей Росією.

Як зазначає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі французького видання Рrogramme-television.

Про що книга

За словами Рено, ідея роману з’явилася після того, як він дізнався про масове вивезення українських дітей – за різними оцінками, йдеться приблизно про 20 тисяч осіб.

У центрі сюжету – колишня масажистка Емма, яка працює на французьку зовнішню розвідку DGSE. Під прикриттям вона вирушає до Сибіру, щоб проникнути до закритого центру, де утримують викрадених українських дітей.

Головна героїня документує процес їхнього утримання та так званого "перевиховання".

Позиція автора

Сам актор наголошує, що не ставив за мету створення політичної заяви, а прагнув осмислити трагедію через художню форму.

"Я вважав це божевіллям, що цих дітей забрали, щоб промити їм мізки. Я не займаюся політикою, я хотів зробити з цього роман", – пояснив Жан Рено.

Контекст

Тема примусового вивезення українських дітей залишається однією з найгостріших у міжнародному порядку денному. Україна та міжнародні організації неодноразово заявляли про необхідність їхнього повернення та притягнення винних до відповідальності.

