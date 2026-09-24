США выделят $27 млн на возвращение и реинтеграцию украинских детей, - Сибига

США выделят 27 млн долларов на программы для украинских детей и молодежи, связанные с их возвращением, реабилитацией и реинтеграцией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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Сибига сообщил о двух программах США

По словам Сибиги, $12 млн будут направлены на программу возвращения, реабилитации и полной реинтеграции украинских детей и молодежи. Еще $15 млн предусмотрены для будущей программы по их идентификации и возвращению.

"Искренне благодарны США за неизменно сильную поддержку возвращения, реабилитации и полной реинтеграции украинских детей и молодежи. Сегодняшнее объявление о программе стоимостью $12 млн для этих целей, а также о будущей программе стоимостью $15 млн для их идентификации и возвращения, поможет поддержать наши скоординированные усилия и обеспечить полную подотчетность", – отметил Сибига.

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Мелания Трамп назвала возвращение детей одним из главных направлений

Ранее первая леди США Мелания Трамп заявила, что работает над возвращением украинских детей, которые были разлучены со своими семьями во время войны.

Она также сказала, что пытается противостоять планам президента России Владимира Путина в отношении этих детей.

Мелания Трамп назвала воссоединение детей с семьями одним из главных направлений своей работы.

"Воссоединить как можно больше детей - это и есть мой главный приоритет. То, что они переживают, - просто разрывает сердце. И нет ничего лучше, чем видеть, как ребенок встречается с родителями", - подчеркнула первая леди США.

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