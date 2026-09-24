Трамп и Си Цзиньпин встретились в Белом доме: "Китай и США - великие державы, будем развивать дружбу"

В четверг, 24 сентября, в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. Глава КНР прибыл в США впервые за 11 лет.

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

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Личная встреча у Белого дома

Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп лично вышли из Белого дома и поприветствовали Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань, которые вышли из черного автомобиля. После этого оба лидера выступили с речами.

Заявления Трампа

Трамп отметил, что Си - первый китайский лидер, который во второй раз совершает официальный визит в Белый дом, и заявил, что с 2016 года между ними сложилась прочная дружба, основанная на взаимном уважении и жизненно важных интересах обоих народов. По его словам, это их первая встреча именно в Белом доме, хотя ранее они встречались в разных уголках мира.

"Мы с председателем Си достигли значительного прогресса в решении вопросов, стоящих перед нашими странами. В ходе этого визита мы также обсудим актуальные вопросы безопасности, технологий и искусственного интеллекта", - сказал Трамп.

Он напомнил о созданном во время его майского визита в Пекин Торговом совете, благодаря которому команды стран работают над более сбалансированными торговыми отношениями. Он также призвал "вспомнить о величии", которого США и Китай достигли вместе во Второй мировой войне, и пообещал продолжать сотрудничество ради лучшего будущего обеих стран.

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Заявления Си Цзиньпина

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китаю и США следует укреплять взаимодействие, назвав обе страны "единственными великими" и заявив об исторической ответственности двух ведущих держав за развитие человечества.

"Китай и Соединенные Штаты имеют разные национальные условия, однако благодаря откровенному, глубокому и постоянному диалогу наши страны могут лучше понимать друг друга, искать точки соприкосновения, откладывая разногласия на второй план, а также укреплять взаимное доверие", - сказал Си.

Лидер Китая призвал правительственные ведомства обеих стран активизировать сотрудничество в области внешней политики, экономики, финансов, правоохранительной сферы и межличностных контактов. По его словам, Пекин и Вашингтон должны "мирно сосуществовать", а конкуренция между ними должна оставаться "здоровой" - это должно быть соревнование, а не борьба с победителями и побежденными.

Отдельно Си заявил о готовности КНР к развитию искусственного интеллекта под контролем человека на благо общества, а также о необходимости регулярного диалога между вооруженными силами двух стран для предотвращения кризисных ситуаций, добавив, что так называемую "ловушку Фукидида" можно преодолеть.

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Символические жесты

Си Цзиньпин объявил о приглашении 100 тысяч молодых американцев посетить Китай в течение ближайших пяти лет. Он также сообщил, что через несколько дней в зоопарк Атланты прибудут две гигантские панды - Пин-Пин и Фучуань, назвав панд символом дружбы между народами обеих стран.

Отдельно лидер Китая заявил о готовности Пекина усилить сотрудничество с США в борьбе с оборотом наркотиков.

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