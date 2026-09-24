Трамп та Сі Цзіньпін зустрілися у Білому домі: "Китай і США – великі держави, розвиватимемо дружбу"

У четвер, 24 вересня, у Вашингтоні відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Очільник КНР приїхав до США вперше за 11 років.

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

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Особиста зустріч біля Білого дому

Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп особисто вийшли з Білого дому та привітали Сі Цзіньпіна та його дружину Пен Ліюань, які вийшли з чорного автомобіля. Після цього обидва лідери виступили з промовами.

Заяви Трампа

Трамп зазначив, що Сі — перший китайський лідер, який вдруге здійснює офіційний візит до Білого дому, і заявив, що з 2016 року між ними склалася міцна дружба, заснована на взаємній повазі та життєво важливих інтересах обох народів. За його словами, це перша їхня зустріч саме у Білому домі, хоча раніше вони зустрічалися в різних куточках світу.

"Ми з головою Сі досягли значного прогресу у вирішенні питань, що стоять перед нашими країнами. Під час цього візиту ми також обговоримо нагальні питання безпеки, технологій та суперінтелекту", — сказав Трамп.

Він нагадав про створену під час його травневого візиту до Пекіна Торговельну раду, завдяки якій команди країн працюють над більш збалансованими торговельними відносинами. Він також закликав "згадати про велич", якої США та Китай досягли разом у Другій світовій війні, і пообіцяв продовжувати співпрацю заради кращого майбутнього обох країн.

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Заяви Сі Цзіньпіна

Сі Цзіньпін наголосив, що Китаю та США слід зміцнювати комунікацію, назвавши обидві країни "єдиними великими" й заявивши про історичну відповідальність двох провідних держав за розвиток людства.

"Китай і Сполучені Штати мають різні національні умови, проте завдяки відвертому, глибокому й постійному діалогу наші країни можуть краще розуміти одна одну, шукати точки дотику, відкладаючи розбіжності на другий план, а також зміцнювати взаємну довіру", — сказав Сі.

Лідер Китаю закликав урядові відомства обох країн активізувати співпрацю у зовнішній політиці, економіці, фінансах, правоохоронній сфері та міжособистісних контактах. За його словами, Пекін і Вашингтон мають "мирно співіснувати", а конкуренція між ними має залишатися "здоровою" — це має бути змагання, а не боротьба з переможцями й переможеними.

Окремо Сі заявив про готовність КНР до розвитку штучного інтелекту під контролем людини на благо суспільства, а також про потребу регулярного діалогу між збройними силами двох країн для запобігання кризовим ситуаціям, додавши, що так звану "пастку Фукідіда" можна подолати.

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Символічні жести

Сі Цзіньпін оголосив про запрошення 100 тисяч молодих американців відвідати Китай протягом найближчих п'яти років. Він також повідомив, що за кілька днів до зоопарку Атланти прибудуть дві гігантські панди — Пін-Пін і Фучуань, назвавши панд символом дружби між народами обох країн.

Окремо лідер Китаю заявив про готовність Пекіна посилити співпрацю зі США в боротьбі з обігом наркотиків.

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