Удар по ВПК РФ: поражены три предприятия по производству ракет, - Генштаб

В ночь на 25 сентября 2026 года Силы обороны Украины нанесли удар по трем российским предприятиям в Ульяновской, Тульской и Воронежской областях, занимающимся производством ракетной и военной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В Ульяновске Ульяновской области РФ поражено предприятие "НПП "Завод Искра"".

По данным Сил обороны, АО "НПП "Завод Искра" входит в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей" и является предприятием российского военно-промышленного комплекса.

Завод специализируется на производстве полупроводниковых приборов и элементной базы для предприятий ВПК, в частности для радиоэлектронной аппаратуры, средств связи и техники специального назначения.

Также отмечается, что в рамках сотрудничества предприятие участвует в производстве управляемых авиационных ракет Х-59М2/М2А и боевых машин ЗРГК "Панцирь-С".

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Поражены два предприятия в Тульской и Воронежской областях

Кроме того, Силы обороны сообщили о поражении ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука" в городе Ефремов Тульской области и АО "Воронежсинтезкаучук" в районе Воронежа.

Оба предприятия участвуют в производстве твёрдого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

"Поражение подобных объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации", - подчеркнули в Генштабе.

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