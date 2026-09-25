Два НПЗ поражены в России, также в РФ стало на две РЛС меньше, - Зеленский. ВИДЕО
Силы обороны Украины за сутки нанесли удары по двум российским нефтеперерабатывающим заводам.
Об этом президент Зеленский сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
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"Отвечаем России на ее жестокие удары против жизни. Этой ночью благодаря нашим дальнобойным санкциям поражены два НПЗ: в Перми и Новошахтинске. Также есть попадание по оборонному предприятию "Завод Искра" в Ульяновске, а в Ростовском регионе стало на две радиолокационные станции оккупантов меньше", - отметил он.
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