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Два НПЗ поражены в России, также в РФ стало на две РЛС меньше, - Зеленский. ВИДЕО

Силы обороны Украины за сутки нанесли удары по двум российским нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом президент Зеленский сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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"Отвечаем России на ее жестокие удары против жизни. Этой ночью благодаря нашим дальнобойным санкциям поражены два НПЗ: в Перми и Новошахтинске. Также есть попадание по оборонному предприятию "Завод Искра" в Ульяновске, а в Ростовском регионе стало на две радиолокационные станции оккупантов меньше", - отметил он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25990) Удары по РФ (1288)
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