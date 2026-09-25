Два НПЗ уражено у Росії, також у РФ стало на дві РЛС менше, - Зеленський. ВIДЕО
Сили оборони України протягом доби уразили два російських нафтопереробних заводи.
Про це президент Зеленський повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Відповідаємо Росії на її жорстокі удари проти життя. Цієї ночі завдяки нашим далекобійним санкціям уражено два НПЗ: у Пермі та Новошахтинську. Також є влучання по оборонному підприємству "Завод Іскра" в Ульяновську, а у Ростовському регіоні стало на дві радіолокаційні станції окупантів менше", - зазначив він.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль