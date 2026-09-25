УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15749 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
2 286 9

Два НПЗ уражено у Росії, також у РФ стало на дві РЛС менше, - Зеленський. ВIДЕО

Сили оборони України протягом доби уразили два російських нафтопереробних заводи.

Про це президент Зеленський повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Відповідаємо Росії на її жорстокі удари проти життя. Цієї ночі завдяки нашим далекобійним санкціям уражено два НПЗ: у Пермі та Новошахтинську. Також є влучання по оборонному підприємству "Завод Іскра" в Ульяновську, а у Ростовському регіоні стало на дві радіолокаційні станції окупантів менше", - зазначив він.

Читайте: "Воронежсинтезкаучук" та Новошахтинський завод нафтопродуктів атаковано у Росії. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (27144) Удари по РФ (1336)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 