Удар по ВПК РФ: уражено три підприємства з виробництва ракет, - Генштаб

У ніч на 25 вересня 2026 року Сили оборони України уразили три російські підприємства в Ульяновській, Тульській та Воронезькій областях, які залучені до виробництва ракетної та військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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В Ульяновську Ульяновської області РФ уражено підприємство "НВП Завод Іскра".

За даними Сил оборони, АТ "НПП "Завод Іскра" входить до складу концерну ВКО "Алмаз-Антей" та є підприємством російського воєнно-промислового комплексу.

Завод спеціалізується на виробництві напівпровідникових приладів та елементної бази для підприємств ВПК, зокрема для радіоелектронної апаратури, засобів зв’язку та техніки спеціального призначення.

Також зазначається, що в межах кооперації підприємство бере участь у виробництві керованих авіаційних ракет Х-59М2/М2А та бойових машин ЗРГК "Панцирь-С".

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Уражено два підприємства у Тульській та Воронезькій областях

Крім того, Сили оборони повідомили про ураження ВАТ "Єфремовський завод синтетичного каучуку" в місті Єфремов Тульської області та АТ "Воронежсинтезкаучук" у районі Воронежа.

Обидва підприємства залучені до процесу виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".

"Ураження подібних об'єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації", - наголосили у Генштабі.

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