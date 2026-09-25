Удар по ВПК РФ: уражено три підприємства з виробництва ракет, - Генштаб
У ніч на 25 вересня 2026 року Сили оборони України уразили три російські підприємства в Ульяновській, Тульській та Воронезькій областях, які залучені до виробництва ракетної та військової техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
В Ульяновську Ульяновської області РФ уражено підприємство "НВП Завод Іскра".
За даними Сил оборони, АТ "НПП "Завод Іскра" входить до складу концерну ВКО "Алмаз-Антей" та є підприємством російського воєнно-промислового комплексу.
Завод спеціалізується на виробництві напівпровідникових приладів та елементної бази для підприємств ВПК, зокрема для радіоелектронної апаратури, засобів зв’язку та техніки спеціального призначення.
Також зазначається, що в межах кооперації підприємство бере участь у виробництві керованих авіаційних ракет Х-59М2/М2А та бойових машин ЗРГК "Панцирь-С".
Уражено два підприємства у Тульській та Воронезькій областях
Крім того, Сили оборони повідомили про ураження ВАТ "Єфремовський завод синтетичного каучуку" в місті Єфремов Тульської області та АТ "Воронежсинтезкаучук" у районі Воронежа.
Обидва підприємства залучені до процесу виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".
"Ураження подібних об'єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації", - наголосили у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль