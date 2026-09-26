Поражены Ильский НПЗ, завод в Ростовской области и "Панцирь-С2". Есть результаты в Чёрном море, - Зеленский. ВИДЕО

Силы обороны ежедневно наносят ответные удары агрессору в ответ на его террор против нашего народа и нашей страны.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что было поражено?

По словам главы государства, есть новые результаты дальнобойных ударов наших воинов.

В частности, этой ночью был поражен Ильский НПЗ в Краснодарском крае.

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"Также в Ростовской области сработала наша дальнобойная сила: поражен завод, снабжающий оккупантов компонентами для ракет и артиллерии, и комплекс "Панцирь-С2". Были применены наши санкции и в отношении логистических объектов, работающих на эту войну. Есть результаты в Черном море, - отметил Зеленский.

Он также поблагодарил бойцов СБУ, СОУ и ВМС за меткость.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось об атаке дронов на Краснодарский край. Впоследствии стало известно, что горит Ильский НПЗ.

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