Поражены Ильский НПЗ, завод в Ростовской области и "Панцирь-С2". Есть результаты в Чёрном море, - Зеленский. ВИДЕО
Силы обороны ежедневно наносят ответные удары агрессору в ответ на его террор против нашего народа и нашей страны.
Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Что было поражено?
По словам главы государства, есть новые результаты дальнобойных ударов наших воинов.
В частности, этой ночью был поражен Ильский НПЗ в Краснодарском крае.
"Также в Ростовской области сработала наша дальнобойная сила: поражен завод, снабжающий оккупантов компонентами для ракет и артиллерии, и комплекс "Панцирь-С2". Были применены наши санкции и в отношении логистических объектов, работающих на эту войну. Есть результаты в Черном море, - отметил Зеленский.
Он также поблагодарил бойцов СБУ, СОУ и ВМС за меткость.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось об атаке дронов на Краснодарский край. Впоследствии стало известно, что горит Ильский НПЗ.
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