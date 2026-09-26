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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Пострадал Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ, - Генштаб

Ильский НПЗ

В ночь на 26 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины в Ильском Краснодарского края РФ нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Ильский НПЗ", на территории предприятия зафиксирован пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Что известно о пораженном объекте? 

Ильский НПЗ имеет общую мощность переработки около 6,6 млн тонн нефти в год. Предприятие осуществляет приемку, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция предприятия используется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.

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"Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации", - отмечают в Генштабе.

Что этому предшествовало?

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Автор: 

Генштаб ВС (8808) НПЗ (719) Удары по РФ (1285) Краснодарский край РФ (136)
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Топ комментарии
+6
Щось у коментах поки лише одинокий плакальщик за кацапською нафтою рве собі волосся на дупі від відчаю.
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26.09.2026 11:59 Ответить
+3
По телеку тільку ваш кумір Зеля, цього достатньо, кумір бидланів. Нах їм стратегія, нах CNN регулярно пише, що не атакувати столицю ворога - то психологічний комфорт окупантів, саботаж та зрада.... Пох, дим димить, премога скоро, Чумак-Зеленський вазелин з екрана заряжає.
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26.09.2026 12:06 Ответить
+3
Только продает с дисконтом а потом покупает неытепродукты. Так что удары по НПЗ полностью оправданы.
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26.09.2026 12:14 Ответить

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