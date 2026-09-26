Пострадал Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ, - Генштаб

В ночь на 26 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины в Ильском Краснодарского края РФ нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Ильский НПЗ", на территории предприятия зафиксирован пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Что известно о пораженном объекте?

Ильский НПЗ имеет общую мощность переработки около 6,6 млн тонн нефти в год. Предприятие осуществляет приемку, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция предприятия используется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.

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"Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации", - отмечают в Генштабе.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось об атаке дронов на Краснодарский край. Впоследствии стало известно, что горит Ильский НПЗ.

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