Пострадал Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ, - Генштаб
В ночь на 26 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины в Ильском Краснодарского края РФ нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Ильский НПЗ", на территории предприятия зафиксирован пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Что известно о пораженном объекте?
Ильский НПЗ имеет общую мощность переработки около 6,6 млн тонн нефти в год. Предприятие осуществляет приемку, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция предприятия используется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.
"Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации", - отмечают в Генштабе.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось об атаке дронов на Краснодарский край. Впоследствии стало известно, что горит Ильский НПЗ.
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