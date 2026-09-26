УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15451 відвідувач онлайн
Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
922 12

Уражено Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ, - Генштаб

ільський нпз

У ніч на 26 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України в Ільському Краснодарського краю РФ уразили нафтопереробний завод "Ильский НПЗ", на території підприємства зафіксовано пожежу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що про уражений об'єкт відомо? 

Ільський НПЗ має загальну потужністю переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство здійснює приймання, зберігання та переробку вуглеводневої сировини, виробляє та відвантажує нафтопродукти. Продукція підприємства використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два НПЗ уражено у Росії, також у РФ стало на дві РЛС менше, - Зеленський. ВIДЕО

"Ураження таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації", - наголошують у Генштабі.

Що передувало?

Також читайте: "Воронежсинтезкаучук" та Новошахтинський завод нафтопродуктів атаковано у Росії. ФОТО

Автор: 

Генштаб ЗС (9085) НПЗ (865) Удари по РФ (1333) Краснодарський край РФ (136)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Щось у коментах поки лише одинокий плакальщик за кацапською нафтою рве собі волосся на дупі від відчаю.
показати весь коментар
26.09.2026 11:59 Відповісти
+3
По телеку тільку ваш кумір Зеля, цього достатньо, кумір бидланів. Нах їм стратегія, нах CNN регулярно пише, що не атакувати столицю ворога - то психологічний комфорт окупантів, саботаж та зрада.... Пох, дим димить, премога скоро, Чумак-Зеленський вазелин з екрана заряжає.
показати весь коментар
26.09.2026 12:06 Відповісти
+3
Только продает с дисконтом а потом покупает неытепродукты. Так что удары по НПЗ полностью оправданы.
показати весь коментар
26.09.2026 12:14 Відповісти

Завантаження...

 
 