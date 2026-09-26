Уражено Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ, - Генштаб
У ніч на 26 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України в Ільському Краснодарського краю РФ уразили нафтопереробний завод "Ильский НПЗ", на території підприємства зафіксовано пожежу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Що про уражений об'єкт відомо?
Ільський НПЗ має загальну потужністю переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство здійснює приймання, зберігання та переробку вуглеводневої сировини, виробляє та відвантажує нафтопродукти. Продукція підприємства використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил РФ.
"Ураження таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації", - наголошують у Генштабі.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про атаку дронів на Краснодарський край. Згодом стало відомо, що горить Ільський НПЗ.
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