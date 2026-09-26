Атака дронів на Краснодарський край: горить Ільський НПЗ. ВIДЕО

У ніч проти 26 вересня Краснодарський край Росії атакували безпілотники. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та роботу протиповітряної оборони. Після атаки виникли пожежі на території двох підприємств.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

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За словами Кондратьєва, у Північському районі Краснодарського краю зафіксували загоряння на території двох підприємств. Водночас не уточнив, про які саме підприємства йдеться.

Російське видання ASTRA, посилаючись на кадри очевидців, повідомило про пожежу на Ільському нафтопереробному заводі - одному з підприємств нафтопереробної галузі Краснодарського краю.

За словами місцевих жителів, атака розпочалася близько опівночі. Вони повідомляли про вибухи та роботу російської ППО.

Моніторингові канали також припускають, що під час атаки міг бути уражений Афіпський НПЗ. Офіційного підтвердження щодо ураження саме цього підприємства наразі немає.

Ільський НПЗ вже був ціллю атак

Ільський НПЗ розташований у станиці Ільській Краснодарського краю. Його проєктна потужність становить близько 3 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє, зокрема, бензин, дизельне паливо, мазут, скраплений газ та інші нафтопродукти.

Ільський НПЗ уже неодноразово зазнавав атак безпілотників. Востаннє про удар повідомляли 8 серпня. Тоді місцева влада заявляла про шістьох постраждалих, пояснюючи їхні травми падінням уламків БпЛА.

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У Росії повідомляють про вибухи в інших регіонах

Повідомлення про вибухи та атаку безпілотників надходили також із Ростовської та Брянської областей.

Попередньо, у місті Азов Ростовської області могли бути уражені об'єкти місцевого порту. Ця інформація наразі не має офіційного підтвердження.

У Брянській області місцева влада заявила про пошкодження житлових будинків унаслідок падіння уламків після роботи ППО.

Інформація про наслідки нічної атаки та масштаби пошкоджень уточнюється.

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