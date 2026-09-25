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Пермський НПЗ у Росії зупинив роботу після атаки українських дронів, - Reuters
Пермський нафтопереробний завод, сьомий за обсягами переробки в Росії, припинив роботу 25 вересня після атаки українських дронів.
Про це пише Reuters із посиланням на два джерела в галузі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Наслідки удару
Як зазначається, унаслідок атаки на підприємстві сталася пожежа та були пошкоджені трубопроводи, резервуари й технологічні установки.
Точні терміни відновлення роботи підприємства наразі невідомі.
Більше про НПЗ
- Пермський НПЗ розташований за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною та є сьомим за обсягом переробки нафти у РФ.
- У 2024 році завод переробив близько 12,6 мільйона тонн нафти, або 252 тис. барелів нафти на добу. Підприємство виробляє різні види пального, зокрема бензин, дизель та авіагас.
Нагадаємо, що в ніч проти 25 вересня безпілотники атакували два нафтопереробні заводи в Ростовській області й Пермі, а також уразили завод "Іскра" в Ульяновську. Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив удари по цих обʼєктах.
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"У Росії після атаки українського дрона зупинився сьомий за обсягами переробки НПЗ, - Reuters Джерело: https://censor.net/ua/n4019968"