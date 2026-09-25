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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Пермський НПЗ у Росії зупинив роботу після атаки українських дронів, - Reuters

Пермський НПЗ

Пермський нафтопереробний завод, сьомий за обсягами переробки в Росії, припинив роботу 25 вересня після атаки українських дронів.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела в галузі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Наслідки удару

Як зазначається, унаслідок атаки на підприємстві сталася пожежа та були пошкоджені трубопроводи, резервуари й технологічні установки.

Точні терміни відновлення роботи підприємства наразі невідомі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії зупинилися ще два НПЗ через атаку українських дронів

Більше про НПЗ

  • Пермський НПЗ розташований за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною та є сьомим за обсягом переробки нафти у РФ.
  • У 2024 році завод переробив близько 12,6 мільйона тонн нафти, або 252 тис. барелів нафти на добу. Підприємство виробляє різні види пального, зокрема бензин, дизель та авіагас.

Нагадаємо, що в ніч проти 25 вересня безпілотники атакували два нафтопереробні заводи в Ростовській області й Пермі, а також уразили завод "Іскра" в Ульяновську. Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив удари по цих обʼєктах.

Читайте також: Зеленський про удари по російських НПЗ: Ми знищили 45% їхніх потужностей

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НПЗ (865) росія (47938) Пермський край РФ (22) Перм (20)
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Топ коментарі
+3
Зупиняють один за одним нпз а в них паливо все рівно дешевше ніж в Україні, ви точно те що треба зупиняєте а не серите гівномарафоном?
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26.09.2026 00:02 Відповісти
+2
Ви ще забули розповіді про те, що рф завдяки "санкціям", не має доступу до технологій і не може ремонтувати НПЗ...
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26.09.2026 00:25 Відповісти
+1
Це ж вже було...

"У Росії після атаки українського дрона зупинився сьомий за обсягами переробки НПЗ, - Reuters Джерело: https://censor.net/ua/n4019968"
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25.09.2026 23:17 Відповісти

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