Пермський НПЗ у Росії зупинив роботу після атаки українських дронів, - Reuters

Пермський нафтопереробний завод, сьомий за обсягами переробки в Росії, припинив роботу 25 вересня після атаки українських дронів.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела в галузі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Наслідки удару

Як зазначається, унаслідок атаки на підприємстві сталася пожежа та були пошкоджені трубопроводи, резервуари й технологічні установки.

Точні терміни відновлення роботи підприємства наразі невідомі.

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Пермський НПЗ розташований за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною та є сьомим за обсягом переробки нафти у РФ.

У 2024 році завод переробив близько 12,6 мільйона тонн нафти, або 252 тис. барелів нафти на добу. Підприємство виробляє різні види пального, зокрема бензин, дизель та авіагас.

Нагадаємо, що в ніч проти 25 вересня безпілотники атакували два нафтопереробні заводи в Ростовській області й Пермі, а також уразили завод "Іскра" в Ульяновську. Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив удари по цих обʼєктах.

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