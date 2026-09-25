Пермский НПЗ в России остановил работу после атаки украинских дронов, - Reuters

Пермский нефтеперерабатывающий завод, занимающий седьмое место по объемам переработки в России, прекратил работу 25 сентября после атаки украинских дронов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия удара

Как отмечается, в результате атаки на предприятии произошел пожар и были повреждены трубопроводы, резервуары и технологические установки.

Точные сроки возобновления работы предприятия пока неизвестны.

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Подробнее о НПЗ

Пермский НПЗ расположен более чем в 1500 километрах от границы с Украиной и занимает седьмое место по объему переработки нефти в РФ.

В 2024 году завод переработал около 12,6 миллиона тонн нефти, или 252 тыс. баррелей нефти в сутки. Предприятие производит различные виды топлива, в частности бензин, дизельное топливо и авиационный бензин.

Напомним, что в ночь на 25 сентября беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Ростовской области и Перми, а также поразили завод "Искра" в Ульяновске. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по этим объектам.

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