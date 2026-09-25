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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Пермский НПЗ в России остановил работу после атаки украинских дронов, - Reuters

Пермский НПЗ

Пермский нефтеперерабатывающий завод, занимающий седьмое место по объемам переработки в России, прекратил работу 25 сентября после атаки украинских дронов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия удара

Как отмечается, в результате атаки на предприятии произошел пожар и были повреждены трубопроводы, резервуары и технологические установки.

Точные сроки возобновления работы предприятия пока неизвестны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России остановились еще два НПЗ из-за атаки украинских дронов

Подробнее о НПЗ

  • Пермский НПЗ расположен более чем в 1500 километрах от границы с Украиной и занимает седьмое место по объему переработки нефти в РФ.
  • В 2024 году завод переработал около 12,6 миллиона тонн нефти, или 252 тыс. баррелей нефти в сутки. Предприятие производит различные виды топлива, в частности бензин, дизельное топливо и авиационный бензин.

Напомним, что в ночь на 25 сентября беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Ростовской области и Перми, а также поразили завод "Искра" в Ульяновске. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по этим объектам.

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Автор: 

НПЗ (719) россия (89705) Пермский край РФ (21) Пермь (15)
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Топ комментарии
+3
Зупиняють один за одним нпз а в них паливо все рівно дешевше ніж в Україні, ви точно те що треба зупиняєте а не серите гівномарафоном?
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26.09.2026 00:02 Ответить
+2
Ви ще забули розповіді про те, що рф завдяки "санкціям", не має доступу до технологій і не може ремонтувати НПЗ...
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26.09.2026 00:25 Ответить
+1
Це ж вже було...

"У Росії після атаки українського дрона зупинився сьомий за обсягами переробки НПЗ, - Reuters Джерело: https://censor.net/ua/n4019968"
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25.09.2026 23:17 Ответить

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