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Пермский НПЗ в России остановил работу после атаки украинских дронов, - Reuters
Пермский нефтеперерабатывающий завод, занимающий седьмое место по объемам переработки в России, прекратил работу 25 сентября после атаки украинских дронов.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия удара
Как отмечается, в результате атаки на предприятии произошел пожар и были повреждены трубопроводы, резервуары и технологические установки.
Точные сроки возобновления работы предприятия пока неизвестны.
Подробнее о НПЗ
- Пермский НПЗ расположен более чем в 1500 километрах от границы с Украиной и занимает седьмое место по объему переработки нефти в РФ.
- В 2024 году завод переработал около 12,6 миллиона тонн нефти, или 252 тыс. баррелей нефти в сутки. Предприятие производит различные виды топлива, в частности бензин, дизельное топливо и авиационный бензин.
Напомним, что в ночь на 25 сентября беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Ростовской области и Перми, а также поразили завод "Искра" в Ульяновске. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по этим объектам.
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"У Росії після атаки українського дрона зупинився сьомий за обсягами переробки НПЗ, - Reuters Джерело: https://censor.net/ua/n4019968"