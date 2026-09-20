У Росії заявили про нібито збиття майже 300 українських безпілотників
Міністерство оборони РФ заявило про нібито перехоплення та знищення 288 українських безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні МО РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Атака майже 300 дронів
Так, в Міноброни країни-агресора стверджують, що у період із 8:00 до 20:00 сили російської ППО нібито перехопили та знищили 288 безпілотників літакового типу.
Дрони фіксувалися у Бєлгородській, Курській, Брянській, Калузькій, Орловській, Тульській, Рязанській, Нижньогородській та Владимирській областях, Московському регіоні й Краснодарському краї.
Крім того, у російському Міноборони заявили про безпілотники над акваторією Чорного моря та територією тимчасово окупованого Криму.
- Атака відбулася під час проведення виборів до Держдуми РФ, які проходять 18−20 вересня. Окупанти також організували незаконне голосування на тимчасово захоплених територіях України, результати якого Київ не визнає.
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