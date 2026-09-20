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Новини Атака дронів на регіони РФ
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У Росії заявили про нібито збиття майже 300 українських безпілотників

У Росії заявили про "збиття" майже 300 українських дронів

Міністерство оборони РФ заявило про нібито перехоплення та знищення 288 українських безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні МО РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Атака майже 300 дронів 

Так, в Міноброни країни-агресора стверджують, що у період із 8:00 до 20:00 сили російської ППО нібито перехопили та знищили 288 безпілотників літакового типу.

Дрони фіксувалися у Бєлгородській, Курській, Брянській, Калузькій, Орловській, Тульській, Рязанській, Нижньогородській та Владимирській областях, Московському регіоні й Краснодарському краї. 

Крім того, у російському Міноборони заявили про безпілотники над акваторією Чорного моря та територією тимчасово окупованого Криму.

  • Атака відбулася під час проведення виборів до Держдуми РФ, які проходять 18−20 вересня. Окупанти також організували незаконне голосування на тимчасово захоплених територіях України, результати якого Київ не визнає.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5932) Брянськ (179) москва (1210) росія (47829) атака (2121) Бєлгород (581) Краснодарський край РФ (132)
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