У Ярославлі дрони атакували НПЗ: спалахнула пожежа
У ніч проти 17 вересня безпілотники атакували Ярославль у Росії. Під ударом опинився Ярославський нафтопереробний завод, на території якого виникла пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.
За попередніми даними, внаслідок атаки на території НПЗ зафіксували кілька осередків займання. Також уламки безпілотників пошкодили автомобілі та вибили вікна у кількох багатоквартирних будинках.
Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив, що в регіоні нібито було збито 65 безпілотників. За його словами, постраждалих немає.
Ярославський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії.
Що відомо про НПЗ?
Ярославський нафтопереробний завод (відомий як "Славнафта-ЯНОС" або "Ярославнафтооргсинтез") – це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, розташоване в місті Ярославль.
Завод здатен переробляти до 15 млн тонн нафти на рік та входить до п'ятірки найбільших НПЗ РФ за обсягом переробки.
Підприємство виготовляє:
- автомобільний бензин;
- дизельне пальне;
- авіагас (реактивне пальне) та іншу нафтохімічну продукцію.
Завод забезпечує паливом внутрішній ринок Росії та є критично важливим логістичним об'єктом для забезпечення військової техніки окупаційних військ.
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