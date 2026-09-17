У Ярославлі дрони атакували НПЗ: спалахнула пожежа

У ніч проти 17 вересня безпілотники атакували Ярославль у Росії. Під ударом опинився Ярославський нафтопереробний завод, на території якого виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.

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За попередніми даними, внаслідок атаки на території НПЗ зафіксували кілька осередків займання. Також уламки безпілотників пошкодили автомобілі та вибили вікна у кількох багатоквартирних будинках.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив, що в регіоні нібито було збито 65 безпілотників. За його словами, постраждалих немає.

Ярославський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

Що відомо про НПЗ?

Ярославський нафтопереробний завод (відомий як "Славнафта-ЯНОС" або "Ярославнафтооргсинтез") – це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, розташоване в місті Ярославль.

Завод здатен переробляти до 15 млн тонн нафти на рік та входить до п'ятірки найбільших НПЗ РФ за обсягом переробки.

Підприємство виготовляє:

автомобільний бензин;

дизельне пальне;

авіагас (реактивне пальне) та іншу нафтохімічну продукцію.

Завод забезпечує паливом внутрішній ринок Росії та є критично важливим логістичним об'єктом для забезпечення військової техніки окупаційних військ.

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